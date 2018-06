Šlégrovy ženy se setkaly: bývalá zůstala, současná odešla

"Odcházela jsem se syny brzy, protože Robík začal být mrzutý. Slíbila jsem mu hračku, a tak jsme frčeli do hračkářství v přízemí nákupního centra," uvedla Miss ČR 2005 Lucie Králová, která se s Jiřím Šlégrem dala dohromady teprve nedávno.

Bývalý hokejista a současný poslanec je v rozvodovém řízení od loňského jara. Soužití s manželkou Kateřinou, s níž má dceru Jessiku, ukončil po čtyřiadvaceti letech.

Na akci v nákupním centru Chodov, kde se obě ženy setkaly, bylo i přes jejich mírná vyjádření cítit, že emoce umí pracovat i v okamžiku, kdy člověk žije v přesvědčení, že je z nejhoršího venku.

"Lucie mi nevadí, necítím zášť. Ona nebyla důvodem našeho rozvodu, tím byla jiná žena," řekla k neplánovanému setkání s Lucií Královou Kateřina Šlégrová.

Ta je již téměř rok opět šťastně zadaná a jak říká, svého partnera by nevyměnila za nic.

"Mám partnera, na kterého se můžu spolehnout, to je pro mě nejdůležitější. Za minulostí se člověk nemá ohlížet. To, co jsem si zažila, nebylo příjemné. Ženám, které si něco podobného prožijí, poradím jedinou věc: pokud máte děti, dýchejte jen pro ně. Tak to bylo u mě a jsem ráda, že je z Jessiky úžasná holka, které se daří," dodala Šlégrová.

Lucie Králová, která je rovněž v rozvodovém řízení s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem, se s Jiřím Šlégrem dala dohromady na severu Čech. Oba totiž žijí v Teplicích.