Šlégr potvrdil rozvod, Šlégrová přiznala mladého milence

"Všechno zlé už mám za sebou, zhubla jsem šestnáct kilo, bylo to opravdu hodně bolestivé. Teď už je to naštěstí za mnou a to hlavně zásluhou mého nového přítele. Je sice o čtrnáct let mladší než já, ale neskutečně si rozumíme. Poznala jsem díky němu, že si mně můj manžel už nevážil. Teď zase vím, co to je, když má jeden k druhému úctu," říká Šlégrová.

S pětadvacetiletým zajíčkem se potkala náhodou v létě na Máchově jezeře, kde pracoval za barem a byla to láska na první pohled. Dokázala kvůli ní přečkat i těžké chvíle. Svému manželovi totiž přišla na milenku, což je také důvod rozvodu.

"Objevila jsem něco, co jsem neměla, a to už před čtyřmi lety. Tehdy se Jirka ještě dušoval, že to skoncuje a přestane se s ní vídat. Bohužel to nedodržel. Na manžela ale nechci házet žádnou špínu, byl to dobrý otec a partner a chci s ním mít i nadále dobré vztahy. Už kvůli naší jedenáctileté dceři. Navíc jsme spolu prožili čtyřiadvacet let a to je kus života. Ráda bych vzpomínala jen na ty hezké chvíle, i když problémů jsme měli také dost. Ale to zná asi každé manželství," přiznává stále ještě hokejistova manželka.

Momentálně si užívá lásky svého nového partnera, který dobře ví, že nejdůležitější pro Kateřinu bude vždycky její dcera. "Malá je pro mě priorita. S celou situací se vyrovnává ve svém věku složitě, oba naše nové partnery ale už poznala a s tím mým si rozumí. Manžel ji má o víkendech, a to jsou chvíle, které trávím s přítelem v Praze, kde jsme si pronajali byt. Jinak nadále zůstávám v domě v Litvínově. Teď nás čeká rozvod a řešení majetkového vyrovnání. A jestli bych věci ráda vrátila zpátky? Jak jsem již řekla, prožili jsme s manželem hezké i zlé, ale zpátky bych to už vrátit nechtěla. Nevím, jak bych si ho dokázala po tom zklamání vážit," říká Šlégrová.

A co k celé záležitosti uvádí Jiří Šlégr? "Je pravdou, že se budeme rozvádět. Oba nyní procházíme nelehkým obdobím a já bych v této souvislosti chtěl požádat, abyste respektovali soukromí nejen moje, ale také manželčino a dceřino. Naše rodinná situace není veřejnou záležitostí a nikterak nesouvisí s mojí současnou politickou činností," uvádí Šlégr.