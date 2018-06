Slavný módní návrhář odchází

Yves Saint Laurent oznamuje v Paříži konec svého módního domu.

Na tu se 65letý návrhář dostavil v černém obleku a černé kravatě a na pozadí emblému své značky řekl: "Rozhodl jsem se říci sbohem řemeslu, které jsem tak miloval." Saint Laurent, jehož jméno nese řada parfémů a další kosmetika, byl prvním módním návrhářem, který oblékl ženy do smokinků. Později jej proslavily kratičké sukně a odvážné výstřihy, kalhotové kostýmy či návrhy inspirované ruským folklorem."Skutečně osvobodil ženská těla," uvedla Danielle Mazingaurdová z listu Madame Figaro. Jeho poslední kolekce má být předvedena koncem ledna. Saint Laurentův kolega Jean Paul Gaultier označil jeho krok za "odchod mýtu" a Saint Laurenta za "Gretu Garbo, která odchází". Za oficiální důvod odchodu označil Saint Laurent letité zdravotní problémy a deprese. Jeho obchodní partner Pierre Berge prohlásil, že Saint Laurent nebyl spokojen s kurzem, jaký nabral svět módy v posledních letech.Zároveň se objevily zprávy, že ztráty společnosti YSL Couture byly v posledních dvou letech dvakrát vyšší než její příjmy a pohybovaly se ve výši milionů eur ročně. Tyto ztráty hradil miliardář François Pinault, který vlastní práva na Saint Laurentovo jméno. Před rokem návrhář v televizi zaútočil na jeho "tyranii". Saint Laurent odchází více než čtyřicet let po svém prvním velkém úspěchu, kterého dosáhl v roce 1958 s kolekcí pro módní dům Dior. Tehdy bylo tomuto potomku francouzské rodiny z Alžírska 21 let.