Slavný kuchař Jamie Oliver bude potřetí otcem

Kuchtík s přišlápnutým jazykem bude doma vařit zanedlouho už pro pět krků. S chotí Jools teď ke dvěma holčičkám přidají třetího potomka zatím neznámého pohlaví.

"Zjistili, že se něco děje, když byli na dovolené. Nevědí ale ještě, jestli je to kluk nebo holka. Jamie by moc rád měl kluka, ale teď má doma zatím jen samé holky. Ty jsou také nadšené, už se těší na to, že budou velkými sestřičkami," uvedl zdroj blízký Oliverovi pro britský list Daily Mirror.

Pár dní před tím, než se kuchařský guru dozvěděl šťastnou novinu, uvažoval o adopci. Kdyby se jim prý nepodařilo třetí dítě přirozeně, určitě by nějakého chlapečka adoptovali.