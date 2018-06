Slavný Dick Francis bude v Praze podepisovat své knihy

Slavný spisovatel přijede do Prahy 12. dubna a dopoledne absolvuje první tiskovou konferenci v budově nakladatelství Olympia v Klimentské ulici. Odpoledne převezme na ministerstvu kultury Nakladatelskou cenu roku 2000, kterou se mu nakladatelství Olympia rozhodlo udělit za velký podíl na činnosti nakladatelství.



V pátek 13. dubna bude o půl desáté dopoledne zahájena devadesátiminutová autogramiáda ve společenském sále Centra Franze Kafky na Staroměstském náměstí. Odpoledne přijme spisovatele pražský primátor Jan Kasl v Primátorském salónku na Mariánském náměstí.



Dick Francis se narodil 31. října 1920. Pochází z jezdecké rodiny - jeho otec i děd jezdili jako amatéři překážkové dostihy a chovali a cvičili koně. Dick Francis narukoval v 19 letech do Královského letectva (RAF). Války se zúčastnil nejdříve jako letecký mechanik, později jako pilot. Po válce se v roce 1948 stal profesionálním žokejem.



Díky svým schopnostem a výsledkům se stal jezdcem britské královny - matky. Osudovým zlomem v jeho kariéře se stal kolaps královnina favorizovaného koně Devon Locha, s nímž Dick Francis nedokončil proslulou liverpoolskou Velkou národní v roce 1956. Nedlouho poté se po těžkém zranění s dráhou profesionálního žokeje rozloučil.



Paradoxně tak jeho sportovní neúspěch odstartoval jeho spisovatelskou dráhu. Neštěstí v roce 1956 se stalo tématem jeho první knihy. "Napsal svoji prvotinu, Smrt favorita (Dead Cert). Sám řekl, že kdyby tehdy kniha nebyla uspěla, byl by se nejspíš stal trenérem, ale kniha uspěla. Stal se tedy spisovatelem. A jakým!," řekla jeho dvorní překladatelka Jaroslava Moserová.



Romány Dicka Francise byly přeloženy do 35 jazyků a vyšly v celkovém nákladu přes 60 miliónů výtisků.