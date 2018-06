Slavní zvou do kuchyně a vydělávají

Všichni píšou kuchařky. Herci, zpěváci, moderátoři, politici... Jiřina Bohdalová má na kontě tři, Eva Pilarová také, Stella Zázvorková dvě, Lenka Kořínková dokonce pět. Recepty sepsala Naďa Konvalinková, Petr Novotný, Helena Růžičková, Jan Přeučil, Pavlína Filipovská, Uršula Kluková, Václav Vydra...

Ale stačí se ponořit do knihoven a zjistíme, že kuchařským uměním se národu v minulosti pochlubily i osobnosti jako Rudolf Hrušínský v knize Rodinné stříbro a Jaroslav Marvan v kuchařce Rady rady Vacátka. Proč ne, knihu receptů vydal i Bill Clinton.

Spisovatelka Slávka Kopecká byla jedna z prvních, která u nás začátkem devadesátých let odstartovala módu vaření podle známých osobností. Je rok 1991, před Vánocemi, a do knihkupectví chodí desítky žen se stejnou otázku: Prosím vás, máte tu knížku, jak v ní vaří herci? "Bohužel už nemáme. Ale připravuje se druhé vydání i další díly." Tomu se říká obchodní tah.

Kopecká se tehdy spojila s Jiřinou Bohdalovou. Znaly se a populární herečka jí našla cestu k dalším kolegům. Společně se k nim nechávaly pozvat na jídlo. Své kuchyně tehdy pootevřely i osobnosti, které soukromí obvykle neodhalují. Kniha Hádej, kam půjdem na oběd obsahovala nejen recepty, ale i povídání o tom, jaký mají dotyční vztah k jídlu, fotky z jejich bytů. Viktor Preiss se tam láduje marinovanými křidýlky, Otakar Brousek vysvětluje, jak jeho žena připravuje těsto na pirožky, Radovan Lukavský se svěřuje s receptem na rajskou. Knihkupci hlásili: Hit sezóny.

Podobně jako recepty Evy Pilarové. Ta říká: "Samotnou mě překvapilo, jak velký zájem o mé kuchařky je." Spolu s manželem, který kuchtí stejně nadšeně jako ona, právě chystají další knihu. "Už máme v počítači několik zajímavých receptů," oznamuje zpěvačka. Jak ji to napadlo? Kdykoli známým něco uvařila, jásali a říkali: Dej mi recept. "Už ani nevím, kdo mi první naznačil, že bych je mohla vydávat knižně," vzpomíná Eva Pilarová.

"Ale za všechno stejně může můj tatínek. Když mu maminka uvařila, měl vždycky tak blažený úsměv a tak pěkně děkoval, že jsem mu také chtěla udělat radost. Po mém prvním kuchařském pokusu jsme sice tři dny museli větrat, ale později, ve dvanácti, jsem už klidně zvládla nedělní oběd i s polévkou včetně vlastnoručně vyválených vlasových nudlí."



Vaříme před kamerou



Podobně jako knížky o vaření jsou úspěšné i kulinářské televizní pořady. "Je to díra na trhu. Pořady o vaření, o ty mají diváci velký zájem," říká Simona Hradilová, dramaturgyně magazínu Prima vařečka, který Prima vysílá šest let. Nyní každý den. Přes týden své recepty předvádějí "obyčejní" lidé, o víkendu zpěváci, herci, populární osobnosti. "Mám pocit, že všichni lidé vaří. Ještě se nestalo, že bychom neměli do pořadu koho pozvat, máme přímo frontu," tvrdí Simona Hradilová.

Ve studiu je kuchyňská linka, trouby, lednice, hromady surovin a koření. Prostě normální kuchyně. Před kamerami tam vznikají různé dobroty. Natáčí se jeden týden v měsíci, za jeden den se tak připraví šest večerních pořadů, které se pak postupně vysílají celý měsíc. Prima je ojedinělá v tom, že gastronomickou show nasazuje každý večer.

Česká televize vysílá jednou týdně pořad Jak na to, který moderuje Jiřina Bohdalová. Ta si vždy zve hosta. Diváci vidí, jak režisér Zdeněk Troška cpe do pstruha plísňový sýr a ještě u toho vypráví veselé historky z natáčení.

Na Nově se recepty objevují v magazínu Rady ptáka Loskutáka, kromě toho vysílá převzaté zahraniční pořady o vaření. A má z čeho vybírat! Programy, ve kterých se vaří, připravují desítky televizních stanic světa. V některých vystupují slavné osobnosti, ale přibývá i případů, kdy se lidé stali hvězdami právě díky těmto programům. Jejich průvodci jsou celebritami málem většími než hollywoodští herci či popoví zpěváci. Nevěříte?

Říká vám něco jméno Delia Smithová? Nova převzala pořad, ve kterém tato nenápadná Britka radí divákům, jak vařit. Před časem koupila svému muži fotbalový klub Norwich City. Krachoval, manžel ho měl rád, tak mu Delia chtěla udělat radost. Vrazila do něj sedm milionů liber. Proč ne, může si to dovolit. Její pořad je tak sledovaný, že se řadí k nejbohatším lidem Velké Británie. Prostě jen proto, že umí srozumitelně a vtipně divákům vyprávět o receptech a zároveň předvádět, jak jídla vznikají. Mimochodem, fotbalový klub zachránila a zase se mu začalo dařit.



Nigella a Jamie: hvězdy první velikosti



Ve světě už existuje elitní skupina televizních gastronomických hvězd. Můžeme jim třeba říkat superstar přes vaření. Je krásná, vzdělaná a jmenuje se Nigella Lawsonová. V Británii to je nějak známé jméno, její táta Nigel Lawson býval ministrem financí. Půvabná tmavovláska každý týden vystupuje na obrazovkách přímo ve své kuchyni ve starém venkovském sídle.

Kolem běhají děti, všude je příjemný nepořádek, vůně z poskakujících pokliček jako by byla cítit i přes obrazovku. Jedna ze zásad tvůrců televizních receptářů zní: navodit v divákovi dojem, že tohle jídlo zvládne i on sám ve své kuchyni. Nigella Lawsonová je díky tomu jednou z nejznámějších žen ve Velké Británii a její pořad se už vysílá i ve Spojených státech.

A co teprve Jamie Olivier! Rozcuchaný mladík s účesem a la Pavel Nedvěd vypadá, jako by vystoupil z módního časopisu pro pány. A on je to kuchař. Když televize natáčela dokument o známé londýnské restauraci River Café, pracoval tam a povídal něco na kameru... Pánové z televize si večer ve studiu říkali: Podívejte na toho kluka, ten má zvláštní kouzlo. Zatelefonovali mu a během pár dní pro něj vytvořili pořad, který láme divácké rekordy. Mladík už má svůj fanklub a premiér Tony Blair ho pozval k sobě domů, aby jej i manželku něčemu v kuchyni přiučil.

Stát se moderátorem pořadu o vaření, je téměř jistá cesta k popularitě. A tudíž i prestižní záležitost. Když televizní stanice hledala moderátora Prima vařečky, zájem byl velký a o místo se ucházela řada známých herců a moderátorů. "Bylo to snad poprvé po patnácti letech, co jsem se odhodlal jít na nějaký konkurz," směje se herec Martin Zounar, který z obrazovky každý víkend kuchtí s populárními hosty.

"Zájemců bylo mnoho a já konkurz neudělal. Za dva měsíce mě z televize do Vařečky pozvali, jestli bych nepřišel vařit jako host. Nezanevřel jsem na ně, přijal, ale netušil, že si mě tímto způsobem znovu chtějí prověřit. Takové druhé kolo konkurzu to bylo. Pak mi moderování sami nabídli. Takže jsem měl dříve vaření jako koníčka, teď ho mám jako práci."

Čím to je, že vaření tolik zajímá diváky i čtenáře? "To je přece jasné. Když se lidé sejdou u kafe a limonády, nikdy jim není tak dobře, jako když se sejdou u dobrého jídla," má jasno Martin Zounar. A Eva Pilarová jako by všem televizním tvůrcům vzkazovala, že pořady o vaření budou zárukou úspěchu i v budoucnosti. "Recepty se přece opisovaly, pozměňovaly a vylepšovaly odedávna. Když jsem poprvé k masu udělala sladkou omáčku a dala do ní marmeládu, myslela jsem, co to nemám za exotický recept. Pak jsem zjistila, že to znala už kdysi Rettigová."



Vzor českých hospodyněk:

Magdalena Dobromila Rettigová



Tato žena je důkazem, že kuchařským uměním se lze zapsat do historie. Poté, co se provdala za právníka a českého vlastence Jana Aloise Rettiga, začala se stýkat s osobnostmi doby národního obrození - básníky, spisovateli, novináři. Od toho byl už jen krůček k psaní vlastních článků a povídek, trochu naivních příběhů pro děvčata. Když však začala psát recepty, stala se proslulou.

Její první velká kniha, Domácí kuchařka z roku 1826, byla snad v každé domácnosti. Podobně jako další díla. Názvy mluví za všechno: Pojednání o telecím mase, Mladá hospodyňka... Nešlo však jen o rady, jak připravit jídlo. Rettigová tvrdila, že ideální žena má být nejen výborná hospodyně, ale zároveň by se měla zajímat o kulturu, číst a umět mluvit o tom, co se děje ve společnosti. A tak pořádala kursy pro děvčata. Zemřela v roce 1845 v Litoměřicích.



První hvězda přes recepty

(příběh Julie Childové)



Její jméno zná ve Spojených státech a ve Francii snad každý. Statná vysoká dáma v nenápadných šatech, obutá zásadně do nevzhledných pohodlných střevíců, bývala zvána na večírky nejslavnějších celebrit. Od prezidenta George Bushe staršího přebírala vyznamenání, univerzity zvučných jmen jako Harvard jí dávaly čestné doktoráty. Co dokázala? Jak se to vezme, vlastně nic moc. Přesněji: napsala deset kuchařek a v televizním pořadu učila miliony Američanů vařit. Zemřela letos v srpnu, těsně před dvaadevadesátými narozeninami.

Za války pracovala pro americkou výzvědnou službu. Přitom se seznámila s budoucím manželem. Když byl přeložen do Paříže, jela s ním. Aby se nenudila, přihlásila se do školy pro kuchařky. Vaření ji chytlo tak, že se dvěma přítelkyněmi otevřela vlastní kurzy. Manžel coby diplomat cestoval po Evropě, takže měla dost příležitostí ochutnávat speciality různých zemí.

Přes deset let pracovala na knize, která měla Američanky naučit vařit tak dobře, jako to uměly Francouzky. Když knihu přišla propagovat do televize, dramaturgy přímo okouzlila. Přinesla si hrnce, vejce a další pomůcky, aby mohla recept názorně předvést. To nikdo nečekal. Kdo to kdy viděl, vařit před kamerou! K tomu byla mimořádně vtipná a pohotová. Zkusíme, co na to řeknou diváci, zavětřili televizní tvůrci novinku, která by mohla zabrat. Stalo se. Lidé telefonovali a psali, že by se té úžasné paní chtěli zeptat, proč se jim vždycky srazí krém nebo rozpadne listové těsto.

Tak vznikla pravidelná televizní show. Julii bylo už padesát, když se stala miláčkem Ameriky. Byla vůbec první, kdo kdy vařil v přímém přenosu. Vysvětlovala recepty jednoduše a srozumitelně. Vysílalo se z její vlastní kuchyně, do které si zvala zajímavé hosty. Hudrovala na módu, která světu velela hubnout a jíst vegetariánská jídla. U labužníků vyvolávala nadšení výroky typu: "Nejlepší oběd je kus hovězího a láhev ginu." Dvakrát dostala prestižní cenu Emmy za nejlepší televizní pořad. Její program byl inspirací pro další televizní stanice celého světa.