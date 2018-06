Slavní zazdili Pottera, do „pražských Bradavic“ vyjela jen Langerová

"Mně se líbí, že Harry Potter stále bojuje s dobrem a zlem a zvažuje, co k sobě pustí blíž a co dál. Je to vlastně hezký psychologický obrázek člověka a to mě baví," řekla iDNES.tv Langerová. - čtěte Harry Potter už je v českých kinech, premiéra proměnila i pražské nádraží

Knihy o mladém čaroději prý nečetla, filmy ale viděla všechny. "Tenhle poslední díl mi přišel nejdelší, v kině už mi tuhly nohy," dodala se smíchem.

První dojmy Na nového Pottera neberte malé děti a obrňte se trpělivostí

Pokud by Aneta Langerová dostala do rukou kouzelnickou hůlku, hned by věděla, jak s ní naložit. "Vždycky jsem snila o tom, že bych se chtěla přemisťovat nezávisle na dopravních prostředcích. Chtěla bych procestovat celý svět, i když to se mi asi nepoštěstí, ten život je kratší," uzavírá první česká SuperStar.

Party ve stylu filmových Bradavic se konala po skončení jedné z večerních premiér v centru Prahy, známé osobnosti si ji ale odbyly odpoledne, a tak si zřejmě chtěly dopřát klid v pohodlí domova.

Na odpoledním promítání nechyběla Nela Boudová, Michaela Ochotská, Petr Novotný či syn Ivety Bartošové Artur Štaidl. O doprovodný program se postaral kouzelník Pavel Kožíšek, kterému jako tradičně asistovala modelka Martina Dvořáková.