Slavní vzali děti do kina, těhotná Finková usnula

Za únavu nemůže pátý měsíc jejího těhotenství, zakopaný pes byl ten den v něčem jiném, totiž v čtrnáctiletém mazlíčkovi rodiny. "Ráno mě vzbudil příšerný zápach, náš pes asi něco snědl a měl z toho zjevně střevní potíže. Od rána jsem drhla celý pokoj, kde jsou navíc parkety, opravdu chuťovka. Pak jsem šla do školy učit, a tak jsem toho měla ten den dost. V tom tmavém sále jsem pak na chvíli zavřela oči," přiznává Finková.Těhotenství jí zatím nebrání v tom, aby pracovala. Kromě výuky zpěvu účinkuje v muzikálech Angelika, Tři mušketýři a v Tajemství. Ve všech kouscích má prý naštěstí širokou sukni nebo šaty, takže její bříško není vidět. A co se pod ním skrývá? "Bude to kluk, to už víme. Mám za sebou už i amniocentézu, která odhaluje genetické odchylky a pohlaví dítěte. Dopadla dobře, a tak jsem konečně úplně v klidu. Jediné, co nevíme, je jméno pro dítě," přiznává s úsměvem zpěvačka.Do Palace Cinemas na Novém Smíchově přišla s dcerkou Viktorkou a její kamarádkou a ještě před promítáním filmu se i s dětmi zapojila do programu filmové party Chiquity. Soutěže o zajímavé banánové ceny - kultovní žlutá trička, nafukovací banány, banánové batohy i čokoládová fontána byly příjemným začátkem slavnostního středečního podvečera. Vedle Finkové si film nenechala ujít Leona Machálková se synem Arturem, Rey Koranteng, Viola Ottová, Klára Doležalová, Pavel Šporcl nebo modelka a misska Edita Hortová. Nechyběl ani Martin Dejdar, který propůjčil hlas hlavnímu hrdinovi, slonovi Hortonovi.