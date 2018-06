Slavní spolubydlící: Affleck uklízel za Damona, Law žil s McGregorem

Společné bydlení, ušetřený nájem, spousta zábavy, ale i hádky. Tak vypadal život některých hvězd ještě předtím, než se proslavily. Ben Affleck a Matt Damon jsou dlouholetí kamarádi, ale když bydleli spolu, byl z toho Affleck na prášky.

Matt Damon a Ben Affleck

"Pronajali jsme si dům ve Venice Beach. Matt ze zásady neuklízel. Ani jednou. Tak jsem alespoň občas vynesl odpadky," přiznal herec.

Mnohem lépe spolu vycházely Emma Watsonová se Scout Willisovou, dcerou Bruce Willise a Demi Moore. Měly společný pokoj předtím, než se Watsonová rozhodla ukončit studium na Brownově univerzitě.

Život pod jednou střechou si vyzkoušeli také herci Robert Duvall, Gene Hackman a Dustin Hoffman. Bydleli společně v New Yorku.

Nerozlučnou dvojkou byli také Michael Douglas a Danny DeVito. V roce 1966 se spolu nastěhovali do bytu v New Yorku a když se pak Douglas přestěhoval do Kalifornie, pořád platil nájem. DeVito byl tenkrát totiž bez peněz.

Festival Sundance 2009-Ewan McGregor Cannes 2011 - Jude Law Owen Wilson a Wes Anderson

Výhody společného bydlení poznali i Ewan McGregor, Jude Law a Jonny Lee Miller. Na začátku jejich kariéry si pronajali byt v Londýně. I když se společně neobjevili v žádném filmu, McGregor s Lawem a dalšími kamarády založili produkční společnost Natural Nylon.

Tři roky spolu prožili v Hollywoodu Kiefer Sutherland a Robert Downey Jr. Zatímco první z nich měl problémy s alkoholem, druhý skončil kvůli drogám ve vězení.

Herec Owen Wilson byl svému spolubydlícímu, režisérovi Wesovi Andersonovi "věrný" delší dobu. Společně studovali na Texaské univerzitě a žili v jednom bytě. Pak společně dělali i na filmech Darjeeling s ručením omezeným nebo Taková zvláštní rodinka.