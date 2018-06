VIDEO: Stašová, Borhyová, Renč i Bílá přejí čtenářům iDNES.cz

Herečka Simona Stašová (60): „Milí moji čtenáři iDNES.cz, přeji vám všem krásné vykročení do nového roku, hodně lásky a hlavně zdraví. To, jak všichni víme, je pro každého největším darem. Mějte se krásně a těším se na vás v roce 2016.“

Zpěvačka Ilona Csáková (45): „Vážení čtenáři. Já vám do nového roku přeji hodně lásky, hodně zdraví, štěstí a pohody.“

Moderátor Ladislav Hruška (37): „Vážení a milí mafráčci a idnesáčci, já vám do nového roku přeji, abyste občas ten život nebrali moc vážně, protože jsme tu jenom na to jedno malé kafe. Občas ho ani nestačíme vypít. Abychom se radovali z každého nového rána, a to doslova. Také bych vám přál mít stále na paměti, co mi říkají moji rodiče: „Když nejde o život, tak jde o hovno. A to taky doslova.“ Na závěr přeji v tom novém roce, abyste byli hlavně opravdu zdraví, těšila vás práce a měli jste se prima.“

Zpěvák Daniel Hůlka (47): „Přeji vám krásný, šťastný nový rok a hlavně hodně zdravíčka. Věřte, že vím, o čem mluvím.“

Saxofonista Felix Slováček (72): „Milí čtenáři iDNES.cz, chtěl bych vám popřát do nového roku dobrou muziku. Skutečně dobrou muziku, skutečně dobré nervy. To potřebujeme všichni. A z pekla štěstí, to potřebujeme nejvíc!“

Zpěvák Pavel Vítek (53): „Já bych vám do nového roku chtěl popřát, aby se vám splnil alespoň jeden z vašich snů, protože si myslím, že to je velké štěstí, tak si to štěstí užívejte.“

Zpěvačka Helena Vondráčková (68): „Dovolte mi, abych vám všem, kteří sledujete tento server, popřála, abyste si jednak užili toho klidu začátku nového roku, a do toho vám přeji hodně lásky, štěstí, pracovních příležitostí a mějte se rádi.“

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (58): „Do nového roku vám přeji úplně to nejjednodušší. Vím, že se to přeje vždycky, ale hlavně hodně zdraví, protože když nemáte zdraví, tak nemáte vůbec nic.“

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková (23): „Čtenářům iDNES.cz přeji hodně štěstí, zdraví a lásky do nového roku, a ať je ještě lepší než ten předchozí.“

Zpěvačka Marta Jandová (41): „Vážení a milí čtenáři, chtěla bych vám do nového roku popřát hodně zdraví, protože bez zdraví si nemůžeme nic užít. Potom lásku, protože sám jako kůl v plotě nechce být nikdo. Štěstí a spokojenost. Přeju vám, abyste měli takovou práci, která vás baví. Abyste si alespoň občas splnili jedno malé přání. Mějte se krásně, jezte zdravě, občas i nezdravě, mějte se rádi, milujte se, a kdo ještě může, množte se.“

Zpěvačka Klára Vytisková (30): „Moc vám přeji, abyste si další rok užívali stoprocentně naplno a žili každou minutu a byli šťastní, protože když jste vy šťastní, tak jsou šťastní lidé kolem vás. Jděte do toho.“

Moderátorka Lucie Borhyová (37): „Vážení čtenáři iDNES.cz. Já vám do nového roku přeji hodně lásky, hodně zdraví, štěstí a pohody.“



Režisér Filip Renč (50): „Do roku 2016 bych rád popřál všem lidem zdraví a štěstí. Ať se dokážou radovat i z maličkostí a občas zajdou do kina či do divadla.“

Zpěvačka Lucie Bílá (49): „Všem čtenářům iDNES.cz bych chtěla popřát srdce plné lásky, moře božího požehnání a šťastný nový rok 2016. Vaše Lucie.“

Snowboardistka Eva Samková (22): „Takže všem čtenářům iDNES.cz přeji krásné svátky, hodně štěstí do nového roku, a když budete mít chuť, tak vyměňte lyže za snowboard. Je to lepší a nebudou vás bolet kolena.“