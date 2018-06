SLAVNÍ A DANĚ: Kontrola? Se mnou by to asi švihlo, říká Batulková

PETR KOTVALD

"Máme čas do 30. června, takže jsem docela vysmátý," řekl iDNES.cz Kotvald, který v minulosti neměl s úřady žádné trable. "Tyhle věci řeším se správcem daně, ale když už byly nějaké problémy, většinou šlo o technické věci."

S nechtěným daňovým únikem také nemá zkušenosti. "Nepodnikám v topných olejích!" směje se.

DARA ROLINS

Mít všechno v pořádku je heslo, kterým se řídí i zpěvačka Dara Rolins. "Jsem plátce DPH, mám v tom velký pořádek, i když jsem nepořádník. Tohle velké téma bych osobně nezvládla," vysvětlila zpěvačka, která je ráda, že našla skvělou účetní.

"Mám paní, která mi finance kontroluje průběžně, takže mě nic nedokáže překvapit. I když, vždycky mě překvapí ta částka, kterou musím zaplatit. Říkám si: ´Sakra, to je nespravedlivé!´" dodala Dara Rolins, která i přes naprostý pořádek a přehled musela během tří let čelit hned dvěma kontrolám z finančního úřadu. "Co jim vadilo? Asi já sama, jinak si to neumím vysvětlit," směje se zpěvačka, jejíž všechny kontroly dopadly výborně.

ALICE BENDOVÁ

Podobně je na tom i herečka Alice Bendová, kterou si v minulosti také jednou předvolali.

"Tehdy šlo o nějaký dar, který potřebovali objasnit, ale problémy naštěstí nebyly, všechno se vysvětlilo," řekla iDNES.cz seriálová Simona z VKV.

Pochlubila se, že přiznání k dani letos vyřídila včas a bez zmatků.

DANA BATULKOVÁ

Dana Batulková naopak nechala všechno na poslední chvíli. "Nějak jsem letos nestíhala, ještě mě čeká zdravotní, ale na to mám ještě čas," svěřila se herečka, které se z daňového přiznání dělá doslova špatně.

"Kdyby mě předvolali, musela bych tam někoho poslat, protože by to se mnou jinak švihlo," dodává se smíchem a ťuká si na čelo, že zatím měla všechny dokumenty vždycky v pořádku.