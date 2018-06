Slavného předka má málokdo

Své prarodiče většinou známe, ti šťastnější si mohou povídat i s prababičkou a pradědečkem. Ale co jejich rodiče a vůbec naši předci? Co víme o těch, kteří žili v minulých stoletích a jejichž krev nám koluje v žilách? Většinou nevíme nic. A snadno si pak můžeme říkat, že ten a ten prapředek z babiččiny strany byl významný, bohatý, slavný...»Většina z nás pochází z venkova, ze zemědělských usedlostí. Slavné či bohaté předky objeví ve svém rodokmenu málokdo,« tvrdí Jan Podhola, předseda České genealogické a heraldické společnosti. On sám si vyhledal historii svého rodu do roku 1620.»Když jsem jako malý trávil prázdniny s rodiči v jižních Čechách, nějaký starý pán seděl u obchodu a křičel na mne, že je rád, že žije ještě jiný Podhola než on sám,« vzpomíná Jan Podhola. Několik let nato v tomto kraji opět trávil dovolenou, a protože celý týden pršelo, začal obcházet tamní matriky a archivy. »Chtěl jsem zjistit, jak to s těmi Podholy opravdu je,« vzpomíná na začátek osmdesátých let, kdy začal s hledáním svých předků. Jan Podhola se v matrikách nejprve dopracoval do roku 1761 a objevil dvaasedmdesát žijících potomků nejstaršího předka Vojtěcha Podholy. Mnohé ze svých příbuzných pak Jan navštívil - část z nich žije v Praze, část v jižních Čechách. I když žádné šlechtické předky nenašel, zjistil, že mezi jeho příbuzné patří starosta, další se stal ředitelem poměrně velkého podniku. V roce 1994 začal s pátráním nanovo, původní podklady k rodokmenu se mu totiž při stěhování ztratily. Tentokrát se v hledání předků dostal až do roku 1620.Nejsem něčí levoboček?Předseda České genealogické a heraldické společnosti tvrdí, že těch, kteří mají skutečný zájem seznámit se s historií své rodiny, je zhruba polovina. Padesát procent lidí prý doufá, že objeví nějakou zajímavost nebo pikanterii. "Sestavoval jsem rodokmen pro ženu, jejíž prapradědeček sloužil v první polovině devatenáctého století u hraběte Kolowrata na panství Merklín. I když jsem se dostal v archivu až do roku 1750, musel jsem ji zklamat. Ona totiž doufala, že by se v její rodině mohl objevit levoboček hraběte Kolowrata,« vzpomíná Jan Podhola. Další hraběcí minulost hledal pro českého emigranta. Ten si někde zjistil, že hrabě šel za kmotra novorozenci z rodiny, a koketoval s myšlenkou, zda se pan hrabě nestal kmotrem svého nemanželského dítěte. A nejen o šlechtický stav je zájem. »Hudební skladatel Bedřich Smetana pobýval jeden čas v hájovně v Jabkenicích. V té době tam sloužila i prababička dalšího zájemce o svou historii. Ten se chtěl dopátrat, zda si náhodou skladatel nezačal něco s jeho prababičkou,« uvádí Jan Podhola.Určitou výhodu mají lidé s atypickými jmény, naopak více stejných jmen na jednom místě připomíná past. »Ve vesnici Markvartice u Polné v roce 1750 ve čtyřech z pěti tamních stavení bydleli Janáčkové. Tři z nich se navíc jmenovali Janové a za manželky měli všichni Anny. To se pak hledání v matrikách mění v cestu bludištěm,« dodává Jan Podhola. Ale ani nevšední jméno nemusí zajistit úspěch, což si vyzkoušel sám na sobě. Původně se totiž jeho předci jmenovali Operanové. Ale jak objevil v pozemkových knihách v Českém Krumlově, koupili usedlost od Antonína Podholy říkat Podholové. Jméno už jim zůstalo navždy.Občas lidé ve svém rodokmenu místo zajímavé osobnosti objeví někoho, o kom raději nemluvit. »Já jsem třeba při hledání zjistil, že jeden ze sourozenců některého z mých praprarodičů, když vdával dceru, musel žádat o souhlas vrchnost. Otec nevěsty totiž pobýval v žaláři pro těžký hrdelní zločin,« nabízí jednu z historek Jan Podhola. O kriminalitě se lze v archivech nejen dočíst. Na počátku 19. století se totiž archivní spisy staly terčem falšování. Stačilo tu a tam něco pozměnit a ten, kdo si to zaplatil, měl náhle mezi předky někoho s modrou krví. »U dat kolem roku 1800 jsem narazil na různé vpisky. Pak jsem zjistil, že tehdy bylo potrestáno několik úředníků pro padělání dat. Velkoobchodník z Nymburka Jan Nebeský například žádal od právníka, aby pro něj pomocí dodatečných vpisků získal křestní list, ve kterém by jako předci byla uvedena rytířská rodina Nebeských z Vojkovic,« vysvětluje Jan Podhola.Kolik stojí rodokmen?Většinou ti, kteří chtějí ve své minulosti objevit něco zajímavého, nemají čas trávit hodiny v archivech a v přípravných kursech. Pak se obrátí na profesionála a nechají si přehled vypracovat. »Pokoušel jsem se pro své kolegy z práce zhotovit rodokmen. Na jeden potřebuji zhruba dvě stě hodin čistého času, k tomu je třeba připočítat ještě cestování do archivů a po matrikách a také korespondenci. Některé archivy mají omezený počet výpůjček, které mohou jedné osobě v jeden den půjčit. A úřední hodiny nejsou také každý den. Proto se můžu vrátit například až po týdnu a pokračovat v pátrání,« popisuje strasti pátrání Jan Podhola. »Někde jsem viděl inzerát, že někdo zhotoví rodokmen za šest tisíc korun. To je podle mne naprosto nemožné. Jako reálnou vidím částku kolem čtyřiceti tisíc,« dodává.