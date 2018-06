OBRAZEM: Na co podprsenku? Celebrity ji nenosí ani pod průsvitné topy

14:42 , aktualizováno 14:42

Slavné ženy jsou stále odvážnější a už to vypadá, že brzy budou chodit nahé. Stále víc jich volí průsvitné topy, aniž by si pod ně vzaly podprsenku. Největší odvahu mají zpěvačky, české modelky si to troufnou jen na mole.