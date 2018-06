Slavné sourozenecké dvojice: jsou mezi nimi rivalové i přátelé

Někteří z nich jdou ve stopách svých slavných bratrů a sester, jiní místo na výsluní dobývají společně. Zatímco v hudbě například Liam a Noel Gallagherovi jen stěží zmeškají příležitost, aby na sebe zaútočili, ve filmové branži jsou sourozenecké vztahy, alespoň navenek, převážně harmonické. Příležitostné rozpory mezi Alecem Baldwinem a jeho mladšími - a méně úspěšnými - bratry Danielem, Williamem a Stephenem se tam zdají být spíše výjimkou.

Billy, Stephen, Alec a Daniel Baldwinovi

Sourozenecká láska Móniky Cruzové k její starší sestře Penélope šla dokonce tak daleko, že jí "zapůjčila" své tělo. Protože byla Penélope při natáčení čtvrtého dílu Pirátů z Karibiku těhotná, zaskočila za ni Mónica v řadě scén jako dublérka.

Zatímco Mónica Cruzová je téměř ve stínu své starší sestry, pohybuje se ve filmové sféře řada dvojic sourozenců, kteří se proslavili jako pár. Lze si třeba jen stěží představit, že by bratři Ethan a Joel Coenovi byli tak úspěšnými režiséry a producenty, pokud by pracovali každý zvlášť.

To samé platí pro dvojčata Mary-Kate a Ashley Olsenovy, které je téměř nemožné vidět jednu bez druhé. Jejich společná identifikace šla již na začátku jejich kariéry tak daleko, že se dělily o stejnou roli: v situační komedii Plný dům několik let hrály roli mazánka Michelle. Ještě dnes, i když je jim už 24 let, se na veřejnosti objevují prakticky jen spolu. Mají společné byty i společné firmy a magazín The Hollywood Reporter je dokonce vyhlásil nejmocnějšími mladými ženami Hollywoodu.

Sestry Olsenovy

Tak úzká spolupráce je popravdě řečeno ale spíše výjimkou. Většina sourozeneckých dvojic pracuje do značné míry "vedle sebe". Příkladem mohou být Britové Ralph (známý z filmu Anglický pacient) a Joseph Fiennes (Zamilovaný Shakespeare), Warren Beatty (Bonnie a Clyde) a jeho starší sestra Shirley MacLaineová (Cena za něžnost) nebo také sourozenci Gyllenhaalovi - Jake (Zkrocená hora) a Maggie (Úsměv Mony Lisy), kteří se na fotkách neustále ukazují společně.

Ralph Fiennes Joseph Fiennes

Hollywoodský herec Chris Hemsworth, známý především jako Thor ze stejnojmenného 3D filmu, má pro sourozeneckou spolupráci jednoduché vysvětlení. "Když jsme přišli do Hollywoodu, rychle jsme pochopili, že musíme spolupracovat," řekl Australan o svém vztahu k bratrům Lukovi a Liamovi, kteří jsou taktéž herci. "Prostě potřebujete spojence."

Adéla a Dalibor Gondíkovi

I u českých sourozeneckých dvojic platí, že pokud dělají stejnou profesi, je jeden slavný a druhý se nezbaví označení "bratr" nebo "sestra". K takovým dvojicím patří třeba herci Saša Rašilov a jeho mladší bratr Václav, Jiří Langmajer s mladším bratrem Lukášem, Karel Roden s mladším bratrem Mariánem nebo herečky Anna Geislerová a její mladší sestra Ester. Lépe jsou na tom sourozenci opačného pohlaví jako třeba Adéla a Dalibor Gondíkovi nebo sourozenci, kteří se proslavili v odlišných oborech, jako je DJ Lucca a sestra, tanečnice Qaša.