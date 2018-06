Slavné matky vyvedly děti na molo, Divišová je pouze obdivovala

"Je to ještě malinké čtyřměsíční miminko, a i když je šikovná a už by lezla, na přehlídky má dost času. My jsme se jen dívaly," řekla iDNES.cz modelka Markéta Divišová, v níž se mateřský instinkt probudil na maximum a dceru prakticky nepouští z očí.

"Jsem s ní pořád, občas si jen odskočím na hodiny do školy, ale pak pospíchám domů, protože se mi stýská. I k rodičům jezdíme pouze na návštěvy, jsem klidnější, když jsem s ní jenom já, nebo manžel. Ten je zatím jediný, o kom vím, že můžu být v klidu, když ji nehlídám," doplňuje kráska, která brzy i s celou rodinou vyrazí na dovolenou do Itálie. Letadlo si tentokrát odpustí a kvůli pohodlí vyrazí raději autem.

To moderátorka Lenka Hornová či herečky Nela Boudová a Jana Bernášková už takové starosti řešit nemusí. Jejich děti jsou už větší a permanentní obavy tudíž odpadly.

Námořnický den v modřanském Freestyle Parku

Ve svých dětech se navíc nebojí pěstovat skromnou závislost na mediální pozornosti, což dokázaly ve chvíli, kdy v rámci Námořnického dne v modřanském Freestyle Parku vyslaly ratolesti na přehlídkové molo. Nejvíc si to v modýlku Victoria Magic užívala dcera Hornové Laura, jíž je možno s klidným svědomím přirovnat k dětské princezně. Pyšně se ostatně nesla i po boku své slavné matky.

Sportovně-zábavné odpoledne se u Vltavy nekonalo jen z rozmaru, mělo totiž charitativní nádech. Pořadatelé akce z Armády spásy si dali za cíl pomoci ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tísni.

Jana Bernášková s dcerou Justýnou Christel Krausová, dcera Markéty Hrubešové, se sestřenicí Viktor Dyk a Sofie, dcera Ivany Jirešové

"Azylové domy, které v šesti městech naší republiky provozujeme, praskají každým rokem ve švech. Jejich obsazenost činí neuvěřitelných 95 procent a na lůžka máme i pořadníky. Ale většinou se snažíme reagovat pružně na vzniklou situaci každé konkrétní ženy a jejího dítěte nebo dětí," vysvětluje Pavla Vopeláková z Armády spásy, proč pořádání podobných akcí má smysl.

Na místě byly k dostání nejrůznější výrobky, od hrnků až po šperky, které si mohl každý návštěvník zakoupit a přispět tak na dobrou věc.