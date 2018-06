Slavné matky v Tatrách: sauna, bazén, lanovka i žáby v kýblu

Chopok je druhým nejvyšším vrcholem Nízkých Tater, nachází se mezi Derešmi a vrchem Konské ve výšce 2 024 metrů. V zimě se zde lyžuje ve velkém, v létě zase zdolávají kopce náruživí pěší turisté. K nim se přidaly slavné matky z Česka i se svými ratolestmi.

Jejich výprava se ale vzhledem ke špatnému počasí musela smrsknout na krátkou projížďku autobusem, který celou výpravu dovezl až k lanovce. Vítr a mrholení sice od nevšedního zážitku odrazovalo, všichni ale nakonec do sedadel usedli a nechali se lanovkou dopravit až do horské restaurace, v níž se posilnili horkými nápoji. S teplotou vzduchu kolem deseti stupňů to jinak nešlo, zvlášť když všem chybělo teplé oblečení.

Počasí na horách nepřálo, všichni se ale statečně nechali dopravit lanovkou

"Vzala jsem si jen dvoje šaty za krk, nic víc," hlásila už v letadle Mahulena Bočanová, která si nakonec vypůjčila bundy od přítomných fotografů. Lépe na tom nebyla ani Leona Machálková. "Mohla jsem si ještě pod kraťasy obléknout tenké legíny, ale asi bych si moc nepomohla," smála se zpěvačka. Model Venduly Auš Svobodové zase připomínal letní námořnický úbor, který nepostrádal ani pohodlnou letní obuv.

Jakub Svoboda a Artur Šípek si oblíbili slovenské žáby

Příjemnější částí programu se ve finále stala zastávka v luxusním hotelu Tři studničky, v němž se podávalo menu o pěti chodech i s aperitivem.

Šéfkuchař Roman Kováč, který na Slovensku patří ke kapacitám, se blýskl i tentokrát. Hostinu zahájil dýňovým krémem, podával netradiční créme brulée z kachních jater, mušle na rajčatovém základu a jehněčí s kroupami. Jako dezert pak připravil růžovou rebarboru se skořicovou zmrzlinou. Děti ale víc než jídlo oslovil leguán, chovaný hned u hotelové recepce.

Artur Šípek a Jakub Svoboda obdivují leguána

Odpoledne patřilo vodním radovánkám a relaxaci. Zatímco Vendula Auš Svobodová a Leona Machálková zamířily do sauny a na masáž, Mahulena Bočanová se věnovala především devítileté dceři Márince, která momentálně ujíždí na filmu Dívka na koštěti.

Známé osobnosti pobývají v Nízkých Tatrách od čtvrtka. Cílem jejich cesty se stal především rozsáhlý vodní komplex Tatralandia, v jehož rámci vznikl i hvězdný chodník slávy.

Vendula Auš Svobodová a Leona Machálková v saunovém světě Mahulena Bočanová relaxuje v bazénku i s dcerou Márinkou

Vendula Auš Svobodová je zde se synem Jakubem, Leona Machálková zase se svým Arturem. Nedaleko se ubytovala i Gábina Partyšová se synem Kristianem a rodiči.