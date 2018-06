Slavné maminky si vyrazily s dětmi, Partyšová byla osamocena

Už v podolské porodnici, kde Partyšová přivedla na svět syna Kristiana a kde ji pár dní po porodu Hornová i s dcerou Laurou navštívila, ukuly kamarádky plán: naše děti jednou budou svoji.



Gábina Partyšová a Lenka Hornová s dcerou Laurou

Moderátorka a scenáristka Ulice Hornová se netají tím, že by se jí Kristian, který má už teď díky svému otci Josefu Koktovi zaručenu bezproblémovou budoucnost a tučné konto, pro dceru moc líbil. Na lodi Czechie ovšem Kristian kvůli nachlazení chyběl.

"Má rýmu a nechtěla jsem riskovat, že večer na lodi nastydne ještě víc, tak jsem ho nechala doma. S Lenkou jsme si dělaly legraci, že kdyby viděl, jak malá Laura běhá za synem Martiny Balogové, určitě by žárlil," líčí se smíchem Partyšová, která akci moderovala.



Martina Balogová se synem Pepou, Lenka Hornová s dcerou a Gábina Partyšová

Švédský kočárek by se mu ale stejně jako jeho mamince určitě líbil. Zvlášť když ho používají takové celebrity, jako je Gwen Stefani, Nicole Kidman nebo Christina Aguilera. "Líbil by se mi, dobře se ovládá a je lehký. Jak se s kočárkem pořád někam cestuje a občas se musí poponést, je důležité, aby byl co nejlehčí," dodává Partyšová.