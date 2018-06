Slavné krásky si s vařením nerozumí

"Zkusila jsem, jestli nepůjde opéct mražené chipsy, co jsou k použití v troubě, na normální pánvi," líčí dvaadvacetiletá Beyonce.

"Jasně, věděla jsem, že olej a voda nejdou moc dohromady, ale říkala jsem si, že když oškrábu z těch kousků brambor led, nemůže se přece nic stát."



Opak ale byl pravdou. Pánev, na kterou zpěvačka chipsy nasypala, byla tak rozpálená, že se z brambůrků staly malé, dočerna zuhelnatělé trosky a všude kolem prskal vřící olej.



"Málem jsem si přivodila smrt," připouští Beyonce. "A tak to dopadne vždycky, když zkusím něco uvařit," dodává lakonicky.

Paltrowová se učí vařit kvli svému miláčkovi

Hollywoodská hospodyňka se pomalu ale jistě stává z třicetileté Gwyneth Paltrowové. Herečka totiž chce, aby byl její o čtyři roky mladší miláček Chris Martin šťastný a cítil se u ní jako doma, takže tráví celé hodiny u plotny.



Paltrowová a Martin se dali dohromady poté, co se setkali po loňském londýnském koncertě Chrisovy britské kapely Coldplay. Společně žijí v New Yorku a na podzim plánují svatbu.



Martinovi se však v USA po britské kuchyni náramně stýská - americká strava mu totiž připadá příliš těžká a nedělá mu dobře. A tak musela Gwyneth začít navštěvovat kurzy vaření, aby svému drahouškovi mohla podstrojovat.



Kamarádi Paltrowové britskému deníku Daily Star prozradili, že držitelka Oscara z roku 1999 za hlavní roli ve filmu Zamilovaný Shakespeare by pro svého zpěváka udělala cokoliv. Chce na něj udělat dojem svým kulinářským uměním, i když - jak sama přiznává - neumí uvařit ani vejce.