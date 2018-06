Slavné krásky propadly tetování

Tetování není samozřejmě poslední výstřelek módy. Je to s ním stejné jako s kteroukoli jinou ozdobou, až na to, že ho nemůžete poté, kdy vás omrzí, jednoduše vyměnit.



Tetování prožívá módní vlny a časem může začít pěkně štvát. Navíc zvěčňování jmen drahých poloviček se může časem v osobním životě pěkně vymstít.



Právě proto je důležité zvolit pro obrázek část těla, kde nebude nikdy vadit. Paže je vhodné místo, ale i zde by ozdoba měla končit u rukávu trička. Vyvarujte se míst, jako jsou obličej, prsty u rukou i nohou, předloktí, lýtka nebo krk.



Kde tetování vzniklo?

V době pravěku mělo tetování rituální podtext. Tetovalo se ručně, pomocí ostrých předmětů, kterými se barva dostávala pod kůži. Každý národ měl jiné techniky podle životních podmínek a tradic.



Technologie, která se dnes používá, je dovedena k naprosté dokonalosti. Žádné pomalé "vypichování", ale strojek, ve kterém kmitá hned několik sterilizovaných jehel, takže je výsledek rychlejší a kvalitnější. Barvy, které se používají, jsou výhradně na přírodní bázi.

Je to bolestivé?

V kůži jsou milióny nervových zakončení, takže tetování bezbolestné není, ale dá se vydržet. Nevýhodou je, že i provedení malého motivu trvá docela dlouho (obrázek velikosti známky trvá zhruba hodinu). Citlivější jsou místa s tenkou pokožkou, na odolnějších místech se dá tetování přirovnat k lechtání. Nejvíce bolí na tříslech, v podpaží, na krku či vnitřní straně zápěstí. Pokud máte zdravotní problémy jako je alergie, kožní nebo virové choroby, je nezbytné poraďit se s lékařem! Pokud se budete o tetování dobře starat, žádná rizika nehrozí.

Odstranění

Odstranit se tetování dá většinou pomocí laseru, ale je to drahé a bolestivější než samotné tetování a prázdné místo bude vidět.

Je tetování drahé?

Cena závisí na velikosti a náročnosti motivu, i na malý motiv je však třeba počítat s tisícovkou. Ale pozor! Podle zákona je povolené tetovat osoby až starší osmnácti let. V kvalitním studiu musíte vyplnit prohlášení o plnoletosti a bezproblémovém zdravotním stavu.

Konečné rozhodnutí by mělo proběhnout v klidu a s rozmyslem. Nápad je třeba nechat uležet, aby člověk zjistil, zda ho to opravdu drží a není to jen chvilkové pominutí smyslů. Pokud se vám obrázek na těle líbí, ale stále si nejste jisti, můžete zkusit dočasnou ozdobu kůže Hennou, kterou provádějí v některých kosmetických salonech i v tetovacích studiích.



V tetovacím studiu

V každém studiu jsou k dispozici katalogy se spoustou motivů ze kterých si můžete vybrat. To je výhodné zejména pro ty, jenž výtvarnými ambicemi právě neoplývají. Vyberte si něco, co vás symbolizuje, nebo naopak něco neutrálního. Vhodné je umístění tam, kde v případě potřeby půjde tetování skrýt oblečením. Představte si sami sebe s obrázkem za pár let. Milenecké tetování Angeliny Jolie nebo Melanie Griffith jsou sice působivé, ale trochu riskantní.



Profesionální studio by mělo být schopné na vyžádání ukázat atest používaných barev, tetovacích jehel a přístrojů od hygienického ústavu. Ve studiu se rovněž musíte objednat, aby měl tatér čas na přípravu. Těsně před zákrokem nepijte alkohol na kuráž, protože ten podporuje krvácivost a ta by komplikovala práci a hojení.

Tatér umyje a vydesinfikuje místo, kde bude tetování prováděno. Na kůži obtiskne motiv snímacím papírem a nechá zaschnout. Za jak dlouho bude tetování hotové, záleží na velikosti a složitosti motivu. Obvykle stačí jedno sezení. Po dokončení se místo postříká desinfekcí. Může se objevit nevolnost z bolesti. Tetování je otevřená rána, takže musíte dodržovat určitá pravidla.

Bandáž nechte na místě dvě hodiny a poté osprchujte vlažnou vodou. Tetování omývejte každé ráno a večer a speciální mastí natírejte až třikrát denně do doby, než zůstane místo úplně hladké. K zahojení dochází zhruba deseti dnech. Do zahojení nenavštěvujte bazény, solárium, saunu a jiná místa se zvýšeným výskytem infekce. Násilně neodstraňujte stroupky a neopalujte se na přímém slunci alespoň jeden měsíc, aby barva nevybledla.





Které české celebrity mají rády tetování? Na pravé ruce přítelkyně Karla Gotta Ivany Macháčkové už jednou provždy zůstane jméno její současné lásky.



Tělo v oblasti kříže Kateřiny Kornové už přibližně tři roky zdobí krásný umělecký ornament. "Já sama jsem tetování dost dlouhou dobu zvažovala. Je to přece jenom navždy. Ale jsem moc spokojená," říká Kateřina Kornová.



Dvě rybičky proti sobě, vlnky a pod nimi hokejový puk - takovou podobu má tetování Mahuleny Bočanové nad jejím kotníkem. "Pro tetování jsem se rozhodla před čtyřmi lety po Naganu. Puk byl na oslavu vítězství hokejistů."



Marcela Březinová je narozená ve znaku Štíra, čínsky je to Krysa. "Tak ty mám vytetované na těle. A pak ještě znak OK Bandu a dva ornamenty," svěřila se Marcela.



Iveta Bartošová klasickému tetování zatím nepropadla, přestože i její levou paži zdobí něžný ornament. Přivezla si ho ze Saudské Arábie a symbolizuje štěstí a lásku. Není ale vyryt v kůži navždy. Je vytvořen z heny, přírodního barviva, které po čase mizí a dá se opět znovu obnovit. Podobné zkrášlení kůže kdysi proslavila zpěvačka Madonna.