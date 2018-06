Slavná playmate Štefánková by chtěla Rodena

Jeho partnerka Jana Krausová ovšem nemusí mít strach. Štefánková jméno známého herce vyslovila v souvislosti s přemítáním o nejvhodnějším partnerovi pro moderování finále soutěže krásy Česká Miss 2008. Kandidát na spolupráci s ní se totiž stále hledá.

"Měl by to být muž s velkým CH, ale nemyslím tím chlap jako hora, ale charizma jako hrom. Muž s velkým charizmatem je pro mě třeba Karel Roden. To ale bohužel není moderátor," lituje Štefánková, která si užije netradiční místo moderování. Finále České Miss se totiž uskuteční v hale ruzyňského letiště.

Na partnera, kterého jí jistě dobře vybere prezidentka České Miss Michaela Maláčová, si bude muset chvíli počkat. Zatím si naše nejznámější česká Playmate, která před třinácti lety okouzlila čtenáře Playboye, bude užívat svých chlapů - manžela Reného a syny Rendu, kterému jsou dva roky a osm měsíců a Erika, kterému je šestnáct měsíců.