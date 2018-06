Slavíková: byla moc zlá, nebo hodná?

Co moderátorky říkaly soutěžícím Anne Robinsonová

(anglický originál soutěže Nejslabší článek) Martine, stalo se něco úžasného a já mám pro vás dobrou zprávu. Vy jste po půlhodině teprve poprvé odpověděl správně. Ale špatnou zprávou je, že jste to, člověče, udělal až po časovém limitu! Mluvit sice umíte dobře, ale tyhle žvásty vás v téhle soutěži stejně nezachránily.

V tomhle kole jste dohromady uložili slabých, ubohých a trapných pět tisíc. Styďte se! Co tady proboha děláte?! To, co máte na hlavě, vydáváte za účes? Myslíte, že se to hodí do televize? To jste si nechala udělat kvůli soutěži? Tenhle účes by se víc hodil do kravína, protože vypadáte, jako byste jedné z krav prošla hubou! Člověče, chodil jste vůbec do školy? A učili vás tam o penězích? Ano? Tak proč jste, probůh, žádné neuložil? Andreo, proč vyhazujete Paula? Máte snad nějaké špatné zkušenosti s tlusťochy?

Chistophere, vypadáte nervózně. Zneklidňují vás britské ženy? (ptala se muže, když moderovala soutěž pro americkou televizi NBC, Christopher vyhrkl, že vůbec ne, protože sám má Angličanku) Tak to jste šťastný člověk, ale vaší ženě se dost divím. Beverly, co vy děláte? V domácnosti? Aha, my tomu v Anglii říkáme domácí puťka. (tak se ptala, když soutěž uváděla v americké televizi) Zuzana Slavíková

(česká licence Nejslabší! Máte padáka!) Jak vidím, tak o vás přesně platí - dlouhé vlasy, krátký rozum! (některé diváky tahle věta rozhořčila natolik, že si na moderátorku písemně stěžovali) No jo, učitel! Kdo umí, umí, kdo neumí, učí. (kantoři protestovali, zatímco žáci nešťastného soutěžícího se královsky bavili) Veroniko, nic mi neříkejte, vy jste vůbec netušila, která bije. Ale opravdu ani trošku. (tak odmítla výmluvy ženy, že si na odpověď zrovna teď nemohla vzpomenout) Vy jste to fakt nevěděl? Vážně ne? To snad není možné, tak snadná otázka. Tohle by přece musel znát i průměrně inteligentní foxteriér. (soutěžící se potil, rozpačitě krčil rameny) Tak to jste udělal kvůli mě? No děkuju, to je od vás opravdu laskavé. (V jednom z posledních dílů bez jízlivosti poděkovala muži, který svou legrační odpověď zdůvodnil tím, že chtěl moderátorku rozesmát)