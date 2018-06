Slavíková a Carda budou uvádět TýTý

Novinkou je vyhlašovací večer, který odstartuje hlasování – natáčí se 1. března, vysílá 12. března, jeho průvodcem bude Josef Carda známý z pořadu Tele Tele, mezi hosty se objeví i baviči Novy Petr Rychlý či sourozenci Gondíkovi.

Finále TýTý, na němž se kromě vítězů tradičních kategorií poprvé vyhlásí i cena pro seriál roku či objev roku, pak Nova uvede v přímém přenosu 2. dubna a jeho hostitelkou bude brněnská herečka a bývalá moderátorka televizní soutěže Nejslabší! Máte padáka! Zuzana Slavíková.

„Dozvěděla jsem se to teprve před dvěma dny. Zavolali mi z Novy, zda to beru. Byla jsem mile překvapená,“ řekla Slavíková, která soutěž Nejslabší! Máte padáka! uváděla dva a půl roku. „Moc mě to láká, ale zároveň mám strach. Přímý televizní přenos jsem totiž ještě nikdy v životě neuváděla,“ dodala osmatřicetiletá herečka.

V soutěži Nejslabší! Máte padáka! se Slavíková proslavila jako drsná, ironická a jízlivá moderátorka. Teď však doufá, že bude moci vystupovat sama za sebe. „Nikdo se mnou o tom zatím nemluvil, ještě neznám ani scénář,“ říká Slavíková.

Dlouholetým průvodcem ankety TýTý na ČT byl Marek Eben, od nějž převzali štafetu Jiřina Jirásková s Alešem Cibulkou. Loni, kdy anketa zavedla možnost hlasovat také prostřednictvím SMS, dorazilo bezmála čtvrt milionu hlasů.