Slavík Gott zapěl v Českých Budějovicích

16:06 , aktualizováno 16:06

Uprostřed listopadu koncertoval Karel Gott v Českých Budějovicích. Po koncertě přišel Mistr za svými fanoušky rozdávat autogramy. Že mu to stále zpívá, potvrzuje čtenářka Jolana. "Byl to pro mě životní zážitek, bylo to opravdu skvělé."