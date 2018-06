Slavičí perly: Vilhelmová a Dyk jako pár, rudý souboj Bílé a Farné

Zřejmě nejkouzelnější dvojicí se pro letošní rok stali Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk, kteří hodili za hlavu ostych ze vzájemného citového souznění a přišli do Státní opery Praha jako pár. A ruku v ruce. Herečka sjednotila model do národních barev, její partner a zpěvák zase okouzlil slušivým společenským oděvem bílo-černé kombinace s motýlkem na krku.

Na výběru večerní róby si ostatně dala záležet i zpěvačka roku a absolutní vítězka Lucie Bílá, která spolu s Ewou Farnou vsadila na rudou.

Výsledky Slavíky má osvědčená trojka Kabát, Bílá, Gott. Boduje už popáté v řadě.

"Musím poděkovat hlavně svojí vizážistce Helence Dostálové, která mi udělala krásné vlásky a make-up. Díky patří i nové člence mého týmu Sandře Žigové, se kterou jsem se seznámila už loni na Talentu. Už se jí nevzdám. Přesně ví, co mi sluší a co mi pasuje a ta spolupráce je pro mě velký přínos jako tyhle šaty ze zahraničí od umělce, který se jmenuje Oscar De La Renta," řekla iDNES.cz Lucie Bílá, jíž na hudební slávu doprovodili syn Filip a partner Petr Makovička.



VIDEO: Synové, dcery a manželé slavných komentují výsledky Slavíků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Ty rudé šaty byly takové divné, říkali mi ´Karkulko´, ale mně se líbily. Jelikož ale byly hrozně upnuté, na raut jsem si vzala volnější, abych se mohla pořádně najíst," přiznala Farna, jíž se rudý model málem stal osudným v okamžiku, kdy si přebírala třetí místo v kategorii zpěvaček. Zadní část modelu se totiž zachytila o neobroušené pódiové schody. Situaci pohotově zachránil objevitel již plnoleté zpěvačky Lešek Wronka.

Obletování se pro letošní rok stali i manželé Alice a Petr Jandovi, kteří spolu čekají již druhého potomka. K dvouleté Aničce brzy přibude chlapeček. "Jsme nadšení. Fakt se na to těším," přiznal Petr Janda, který na prahu sedmdesátky bude patřit k nejstarším otcům novorozeňat v Česku.

Český slavík 2011 - Tomáš Klus a Ewa Farna Český slavík 2011 - Petr Janda čeká s manželkou Alicí již druhé dítě

Hlášky večera Karel Gott: "Když jsem se ráno viděl v zrcadle, tak jsem se lekl, že vypadám na tolik, kolik mi je." Lucie Bílá k Monice Bagárové: "Kdybych vypadala jako ty, dívala bych se na sebe pořád. Jsi to nejkrásnější, co v branži máme." Dalibor Janda o dceři Jiřině: "Petr Janda mi říkal: ´Ty vole, hlavně jí nedávej svoje příjmení´." Xindl X: "Olgu Lounovou jsem neviděl půl roku, doufám, že u toho zůstaneme." Petr Janda o druhém těhotenství manželky: "Kdybychom čekali dvojčata, hodil bych si mašli." Ivana Gottová: "Rozhovory nedávám, neberte si to osobně." Ewa Farna před rozhovorem pro iDNES.cz: "Můžu se zout?"

"Ještě neví, o čem mluví, ale zvládnout se to musí," doplnila Alice, jež muže před kamerou iDNES.cz ujistila, že případná dvojčata na cestě nejsou. "Dneska jsem se na to zrovna ptal. Říkal jsem, že kdyby to byla dvojčata, tak si hodím mašli," dodal se smíchem lídr skupiny Olympic.

V netradičním složení dorazil na Slavíky i klan Vondráčkových, dceru Lucii zastoupil otec Jiří, matka Hana a bratr David. "Jako otec můžu říct, že mám radost, když jeho dítě dělá práci, která ho baví. To, že je v tom úspěšná, to je vždycky nějaké poděkování někde ze shora. Ne každému se to podaří, i když chce. Lucka může být šťastná, ať už kvůli písničkám, nebo že našla prima kluka, že ho má ráda a že s ním čeká mimino. To je vrchol kariéry," uvedl Jiří Vondráček, bratr Heleny Vondráčkové, s níž již léta kvůli rodinným neshodám nekomunikuje.

Svých pár minut slávy prožil i zpěvák Xindl X, který si podobně jako jeho bývalá partnerka Olga Lounová mohl zazpívat s Karlem Gottem.

Český slavík 2011: cenu pro nejlepší zpěvačku předávala tenistka Petra Kvitová. A poprvé zvedla sál Státní opery v Praze ze židlí k ovacím ve stoje. (26.11. 2011) Český slavík 2011: Karel Gott si na začátku přenosu "zahrál" na moderátora. (26.11. 2011)

Jak přiznal, vždycky to byl jeho sen a s nepřekonatelným Zlatým Slavíkem domlouval spolupráci již několik let. S expřítelkyní stále nekomunikuje, nicméně je už opět zadaný. "Olgu jsem půl roku neviděl a doufám, že u toho zůstanu," zdůraznil s tím, že novou lásku našel v přítelkyni Monice. "Víc bych ale prozradit nechtěl. Soukromí je soukromí."

Slavičí mejdan se v pražském hotelu Ambassador protáhl do časných ranních hodin. O oslavy u dobrého pití a jídla se ochudily snad jen hvězdy večera Lucie Bílá a Karel Gott, kteří odjížděli mezi prvními. V neděli je totiž čeká společné účinkování ve finále primácké show Česko Slovensko má talent.