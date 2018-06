Slabosti silných mužů

Francouzský herec Gérard Depardieu je proslulý jedlík. Při natáčení seriálu Bídníci navštívil v Plzni hned několik restaurací a šel se podívat i do kuchyně. První večer, věrný své roli Obelixe, vytáhl z chladničky restaurace celou svíčkovou, nejprve si odřízl kousek jen tak syrový na ochutnání a ze zbytku si sám připravil dobře kilový steak. Tím stodvacetikilový majitel prvotřídních francouzských vinic a znalec doutníků jen potvrdil renomé zkušeného "masového" jedlíka. Překvapil však nazítří, kdy jiného kuchaře učil s ještě větším zápalem, jak uvařit těstoviny skutečně "al dente" neboli na skousnutí, tak, aby nebyly ani trošku rozvařené. Komu ze školní jídelny zůstala nechuť k flíčkům a špagetám s kečupem, měl by se učit od slavných. Nejčastěji milují právě těstoviny.



Co dělá Luciano Pavarotti, když ho honí mlsná * Snažím se vybírat jídla s menší kalorickou hodnotou



* Mezi jídlem se snažím dělat co nejdelší přestávky



* Když chci zhubnout, zásadně nepiju k jídlu víno - jeho kalorie jaksi záhadně reagují s kaloriemi jídla a násobí se



* Dávám přednost studenému jídlu Pasta nejen italská

U Sylvestra Stallona láska ke špagetám příliš nepřekvapí. Jeho maminka totiž ráda vzpomínala na rodnou Itálii i u plotny v New Yorku a rodina obdivovala především její lasagne. Recept na ně Rambo také poskytl restauracím Planet Hollywood, jejichž je spolumajitelem.

Tohle u nás stále dost nezvyklé zapečené jídlo ze čtyř vrstev těstovin prokládaných náplní z masa nebo zeleniny (vynikající jsou baklažány) je u něj hned na druhém místě co do oblíbenosti. Jedničkou jsou špagety: "Je to ta nejkrásnější podoba kalorií, jakou znám." Jeho vlastní specialitou jsou pak špagety smíchané s kousky kuřete dušeného s paprikou, rajčaty a česnekem na víně. Špagety musí být co nejdelší. "Nic tak neprodlouží požitek z dobrého jídla jako pořádně dlouhé špagety," tvrdí pětapadesátiletý idol.

Také herec Robert de Niro patří k fanouškům "pasty", jak se italsky nazývá celá rodina těstovin. Jeho tipem je zvláštní kombinace špaget s játry a kapustou, kterou zalévá bohatě červeným vínem. Kdo ochutnal, tvrdí, že jde o výjimečnou lahůdku.

Jezdec formule 1, čerstvý světový šampion Michael Schumacher, je sice Němec, ale i on dává z jídelního lístku jednoznačně přednost pastě, především jejím lehkým zeleninovým variacím. Není divu, i automobiloví závodníci mají v popisu práce vypadat štíhle a zdravě.

"Chci ledničku nacpanou čerstvým ovocem, pak plotýnkový vařič, abych si mohl uvařit špagety, a nezapomeňte zkontrolovat dvířka ledničky, nerad bych přišel o prsty. Vodu si přivezu s sebou," vzkázal pěvec Luciano Pavarotti personálu v hotelu Four Seasons ve Washingtonu, než se tam na týden nastěhoval.

A konečně slavný, nekonečně mlsný detektiv Nero Wolfe má také jeden tajný recept z dětství, který připravuje v takřka alchymistickém vytržení zásadně vlastníma rukama. Jsou to tagliarini. V románu Černá Hora navštíví detektiv v doprovodu věrného společníka Archieho své rodiště Montenegro a zde vyrábí toto nezvyklé jídlo. "Byly to těstoviny zvané tagliarini s ančovičkami, rajčaty, česnekem, olivovým olejem, solí a pepřem z kredence, s bazalkou a petrželí ze zahrady a římským sýrem z díry v zemi - tedy velmi dobře uzrálým italským sýrem," vzpomíná Archie Goodwin.



Něžné porozumění pro sladké

Je pozoruhodné, jaké blaho rozechvěje dezertní lžičku v mužské tlapě při pohledu na mísu jahod v čokoládě nebo obří bezé se šlehačkou. Když měl přispět receptem do jídelníčku Planet Hollywood další spolumajitel Arnold Schwarzenegger, jako první ho napadl nenapodobitelný, úžasný štrúdl jeho maminky. Musí se však podávat teplý, v nádivce nesmí zůstat ani kousek jádřince nebo slupky z jablek, žádná strouhanka, zato ořechy, rozinky nebo mandle, skořice a hlavně kopeček hutné, čerstvě našlehané šlehačky.

Bruce Willis si zase vzpomněl na lahůdku své americké maminky: koblížky zvané doughnuts, pro každého typického Američana zcela nepostradatelné stejně jako kreslený Homer Simpson. Drsný Willis také miluje třešňový dort s čokoládou. Když byl letos v březnu v Praze, obdaroval svou přítelkyni Alishu čokoládovými růžemi a pozval ji na romantickou vyjížďku limuzínou. V horkém objetí se prý růže roztekly dřív, než si na ně Alisha vzpomněla - alespoň to později tvrdila.

Čokoládový krém miluje i slavný tenor Plácido Domingo, který jinak statečně drží dietu. Má totiž, tak jako mnohé jiné operní hvězdy, nešťastný sklon k tloustnutí.

Zvlášť proslulý milovník dobrého jídla byl i Alfred Hitchcock, který nejedné své oblíbené dobrotě složil hold ve filmech. Ve snímku Potíže s Harrym líčí svačinu kapitána Wilese u slečny Gravelyové, staré panny, která ho přistihla v lese, jak ukrývá mrtvolu neznámého muže. Kapitán na plátně usrkne domácího ostružinového vína a zakousne do borůvkového vdolečku s povzdechem: "Tak báječné vdolečky se hned tak někomu nepovedou..." Režisér Hitchcock kdysi pobavil jinak otrlý Hollywood, když si při jednom obědu v Clubu 21 po třech obrovských steacích objednal ještě několik porcí zmrzliny. Na tu se těšil ještě více než na krvavé maso.V Čechách je velkým milovníkem sladkého například Karel Gott.

K jeho nejmilejším dezertům patří pravé italské tiramisu, lahodný kávový krém na jemném piškotu.