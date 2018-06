Slabocha bych vedle sebe nesnesla, tvrdí Jílková

Na vyhlašování výsledků ankety ANNO přišla Michaela Jílková po boku svého manžela, podnikatele Vladimíra Dvořáka.

"Nelíbí se mi muži, které bych mohla ovládat. Ale můj muž je velká osobnost a nenechá si ode mne nic líbit," odpověděla Jílková na otázku, kdo vládne v jejich domácnosti.

"Vládneme rukou společnou a nerozdílnou, není tam ani matriarchát, ani patriarchát," potvrdil její manžel, syn nedávno zesnulého legendárního konferenciéra a baviče stejného jména.

"Někdy by se ale lidi divili, to se pak chodím odventilovat do Kotle," zasmála se vzápětí Michaela.

"Míša je narozena ve znamení Berana, takže snad nemusím nic dodávat. Je to palice dubová," okamžitě kontroval Vladimír Dvořák. "Ale vážně - je to u nás jako v parlamentu. Někdy se pohádáme, ale pak dáme dohronady nějaké usnesení."