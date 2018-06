Skutečné doktorky Quinnové

Podle amerického romantického seriálu Doktorka Quinnová to lékařka na Divokém Západě minulého století sice neměla lehké, ale nakonec se mezi kravami a kravaři přece prosadila. Jak na tom byly opravdové průkopnice medicíny? Pravděpodobně první doktorkou medicíny vůbec se stala Dorotea ErxlebenováLeporinová. Promovala v německém Halle roku 1754, tedy ještě v době čarodějnických procesů. Na rozdíl od svých prvních následovnic, které zůstávaly většinou svobodné, se provdala a lékařskou praxi provozovala při čtyřech dětech. První americká lékařka se jmenovala Elisabeth Blaskwellová. Narodila se roku 1821 v Anglii, do USA "za lepším" přijela s rodiči v jedenácti. Když chtěla studovat medicínu, nikde ji nechtěli vzít. Nakonec ji strpěli na malé a bezvýznamné Ženevské lékařské koleji v New Yorku. Tam byla roku 1849 jako první žena v USA promována doktorkou medicíny. K běžnému uplatnění se však těžko dostávala, a tak jí nezbylo, než založit v New Y orku nemocnici pro chudé ženy, kde sloužil výhradně ženský personál. Za války Severu proti Jihu zřídila ošetřovatelskou službu. Británie měla první lékařku v Elisabeth Andersonové v polovině 19. století. I ona ve své kariéře překonávala předsudky svědčí o tom postoj jejího krajana, jednoho z největších lékařů historie - vynálezce antisepse Josepha Listera. Když po něm chtěli pojmenovat jednu chirurgickou katedru, bránil se slovy: "Když uvážíme, že se nová stolice bude zabývat i výukou žen..." První lékařkou české národnosti se, mimo jiné proti vůli rodičů, stala roku 1881 ve švýcarském Bernu Anna Bayerová pocházející z Mělnicka. Napřed ovšem musela ve Švýcarsku složit maturitu, k níž se jako žena doma neprobila. Působila v Bernu, v Bosně (léčila muslimky, jimž víra nedovolovala svěřit se mužským lékařům), doma se prakticky neuplatnila. Dobrá začala být až během 1. světové války, kdy její mužští kolegové-lékaři narukovali. Složení doktorátu bylo ženám v Rakousku povoleno až 3. září 1900. První doktorkou s titulem PhDr. se u nás stala roku 1901 zooložka Marie Baborová (což znamená, že musela na univerzitě ilegálně studovat už před úředním povolením). Kvůli její promoci ale musel být změněn příliš erotický promoční rituál vypadl symbolický polibek, který doktorand dostával od promotora. První doktorkou medicíny na české lékařské fakultě v Praze se roku 1902 stala Anna Honzáková, která pak působila jako školní lékařka dívčího gymnázia v Praze.