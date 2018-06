Vybuchl tak poté, co si v jednom magazínu přečetl, že důvodem jeho odchodu od skupiny byla rodina.

I přes neshody absolvuje s kapelou letní koncertní šňůru po Anglii a Irsku. Hrát bude i na speciální akci pod širým nebem v Paříži. “Až skončíme v Anglii a Irsku, můžeme si sednout a celou věc vyřešit, protože jsem to já, kdo držel kapelu minulých šest let pohromadě. Teď to u mě ale prohrál,” zakončil celou diskusi Noel.