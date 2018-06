Fanynky mi nosí před barák snídani, říká Lexa ze skupiny Slza

Muzikanti vydávají alba, čí to byl nápad vydat fotoknihu?

Lukáš: Chtěli jsme původně fotky na sociální sít, tak jsme začali jezdit s fotografem Jindrou Kodíčkem, se kterým nás seznámila má přítelkyně. Jenže ty fotky se začaly kupit a najednou jsme zjistili, že zůstávají schované v šuplíku. Z toho se nakonec vyklubal nápad na fotoknihu, který vzešel v naší hlavě.



Co v ní fanoušci najdou a naopak, co v ní rozhodně neuvidí?

Petr: Nejen fotky, které mapují naše turné, ale třeba i fotky z dětství, které neměli fanoušci ještě šanci nikde jinde vidět. Určitě se mnozí pobaví. Já sám jsem měl problém Lukáše identifikovat.

Lukáš: To je pravda. A na konci je dlouhý rozhovor, kde se taky dozví spoustu nových věcí, které o nás zatím nikde nevyšly. Skvělých fotek bylo tolik, že jsme je museli ubírat, což bylo hodně těžké. Mapoval s námi celý rok, tak si dokážete přestavit, kolik fotek to muselo být.

Petr: Nic soukromějšího než tohle asi nebude, a o tom, jestli bude další knížka, rozhodnou fanoušci. Jestli se jim bude líbit a budou chtít další. Teď točíme takový mini backstage videa z našeho turné, ale film z toho asi nebude.

Kapela Slza

Knížku vymyslela přítelkyně Lukáše, ale co na ní říká nová přítelkyně Petra?

Petr: To nevím, ještě ji neviděla, ale doufám, že se jí bude líbit. Upřímně jsem neměl čas ji Natálce ukázat, aktuálně probíhá Katarze tour 2016, které končí 25. listopadu. Je to docela náročné, ale na druhou stranu pěkné. Jsme rádi, že se nám pracovně daří. Další věc, kterou připravujeme, je deska na příští rok, která vyjde na podzim a první singl z ní bude na jaře. A hlavně máme teď autogramiády ke knížce.

Co fanynky na to, že jste oba zadaní? Neměli jste třeba nějakou velmi urputnou stalkerku?

Petr: Ono se to může zdát, ale zas až tak strašné to není. Není to, že by mě úplně stalkovaly, ale pár jich zjistilo, kde bydlím, takže mě asi musely nějak sledovat. Stává se, že mi třeba stojí před barákem se snídaní, když ví, že brzo vstávám. Což zase není tak špatný, dostat ráno lívance.

Lukáš: Taky jsem nikdy nepocítil nějaké negativní ohlasy, že jsem zadaný. Mě jinak fanynka zatím žádná nesledovala, takže ani žádná neví, kde bydlím, což mi vůbec nevadí. (smích)

Publikum na Katarze Tour kapely Slza (Dům kultury Kladno, 4. dubna 2016)

Dívky, které vám fandí, jsou většinou od deseti let nahoru. Co od takových fanynek dostáváte?

Petr: Buď to jsou plyšové hračky, pivo nebo jsem už dostal i nepoužitý tampon s mým jménem. Nikdy jsem nezjistil, o co fanynce vlastně šlo.

Lukáš: Já dostávám naopak velmi praktické a užitečné věci. Samé hezké věci. Například med, který mám rád. Někdy se totiž ty rozhovory vyplatí, protože do nich člověk řekne něco, co má rád a už to na koncertě dostane v dárkové tašce.

Natálie Kotková a Petr Lexa v Barceloně

Jak jste vůbec v létě odpočívali? Měli jste během koncertů i nějaký ten týden volna?

Lukáš: Já jsem s přítelkyní vycestoval na dva týdny do Dominikánské republiky. Bylo to tam skvělé, moc jsme si to užili a ani se nám nechtělo vracet zpět.

Petr: Já byl necelý týden v Barceloně. Byl jsem tam s přítelkyní a musím říct, že to bylo skvělé. Hodně lidí se mě ptá, jestli nás spojuje blogování. Já bych neřekl. Kdyby nebyla Natálka blogerka a já bloger, tak to mezi námi funguje stejně skvěle, jako teď.

Blíží se Vánoce a Nový rok, budete pracovat nebo odpočívat?

Petr: Asi si odpočineme, já už se na to těším, až pojedu za rodinou a trochu si oddychnu, ale samozřejmě pracujeme a budeme pracovat, co nejdéle to půjde.

Lukáš: Já jsem se dneska dozvěděl, že budou Vánoce. Takže musím vymyslet, co budu dělat. Jinak Nový rok jsme s Petrem společně ještě nebyli. My se vidíme každý den, tak občasné odloučení nám vůbec nevadí.

Na excesy fanynek jsou pánové zvyklí:

