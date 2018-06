Skupina Linkin Park založila charitu

"Jako skupina jsme najednou měli možnost pomoci, ale bude zapotřebí mnohem většího úsilí, nejen našeho, ale také jiných muzikantů. Kdyby každý náš fanoušek daroval deset dolarů, pak by to byla velká pomoc, a čím rychleji to uděláme, tím lépe," prohlásil Brad Nelson, kytarista skupiny Linkin Park.

"Tady ve Státech můžeme mít pocit, že nejsme přímo pohromou postiženi, ale můžeme pomoct. A čím více můžeme udělat, a čím rychleji to můžeme udělat, tím více životů můžeme zachránit. Jsme svědky obrovské a nenahraditelné ztráty na lidských životech, ale je tam pořád celá řada dalších problémů, umírají další lidé bez domova, mají problémy s čistou vodou a nemocemi. Jde vlastně o závod o čas. Nemáme žádné potíže s penězi. A doufáme, že kdokoliv a každý, kdo může pomoci, pomůže. Doufáme, že lidé se budou podílet, jak jen mohou. Máme šanci zachránit životy," poznamenal Brad Nelson.