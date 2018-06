Skupina Backstreet Boys se zřejmě rozpadne

"Kluci spolu pracovali více než osm let a po více než polovinu doby své existence se jim činnost dařila natolik, že setrvávali na špici světové popové scény," vysvětluje jeden z producentů skupiny.

"Byli opravdu nadmíru úspěšní a chtějí už prostě odejít z hudební scény. Zároveň ale kluci myslí na to, že vydají album svých největších hitů. Všechno by mělo být hotovo tak na začátku příštího roku. Tím završí svoji kariéru jako skupiny, protože už žádné další společné nahrávání neplánují. Přesto to neznamená, že by se někdy v budoucnu nemohli zase sejít a společně vyjet na nějaké turné," dodává blízký přítel členů skupiny.

"Je to úplně úžasné, protože každý z členů vydělal sto miliónů liber. Kluci by s tím nejraději praštili hned zítra, ale nechtějí zklamat a ztratit své fanoušky. Nemyslete, že to pro ně bylo jednoduché rozhodnutí, ale uvědomili si, že kdyby setrvali, už by lidi jenom nudili. Tak se rozhodli pro včasný odchod," prozradila osoba blízká skupině, která si nepřeje být jmenována.

Backstreet Boys byli opravdu velice úspěšní, a to především díky lídrovi skupiny Louovi Pearlmanovi, který je v současné době manažerem skupiny ´N Sync. Mladí kluci z Orlanda už prostě vyrostli a dva z nich, Brian a Kevin, se dokonce minulý rok oženili. To je taky důvod, proč touží po osamostatnění. Každý z nich má zkrátka individuální plány a chce se věnovat tomu, co ho baví.

Je celkem jisté, že žádný z členů neopustí hudební svět úplně. A. J. hodlá i nadále vystupovat jako dříve jako Johnny no Name, Brian se už připravuje na sólovou dráhu a Nick je manažerem jedné začínající skupiny.