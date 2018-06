Skrývejte svou homosexualitu, doporučil herec Chamberlain kolegům

Jako kněz v romantickém seriálu Ptáci v trní, statečný mušketýr nebo hrabě Monte Christo získal Richard Chamberlain srdce mnoha žen po celém světě.

Celou dobu ale úzkostlivě tajil, že ho přitahují muži. Bál se, že by kvůli tomu přišel o role. Homosexualitu přiznal až v roce 2003 ve své autobiografii Shattered Love a věří, že jeho rozhodnutí tajit ji bylo správné a všem kolegům doporučuje, aby udělali totéž.

"Naše kultura je stále hodně homofobní. Je to politováníhodné, je to hloupost, je to nemorální, ale je to tak. Osobně bych nedoporučil herci, který je gay, aby to přiznával," řekl Chamberlain gay magazínu The Advocate.

Ptáci v trní

"I přes úžasné pokroky, které se povedly, je pro herce stále nebezpečné o tom mluvit. Prosím nepředstírejme, že jsme najednou nádherně, blaženě přijati," dodal herec. Podle něj stále trvá v Hollywoodu přesvědčení, že homosexuál nemůže být sexuálním symbolem a hrát heterosexuální role, ať má jakýkoli talent.

"Já už o tom teď mohu mluvit, už se nebojím. Nejsem už romantický herec hlavních rolí, takže si nemusím tu image udržovat," řekl Chamberlain po vydání své autobiografie.