Skotsko bylo kouzelné, říká Madonna

Zámek ve Skotsku si prý vybrali nejen kvůli Ritchieho původu, ale také kvůli jeho odlehlé poloze. "Chtěli jsme najít místo, kam je opravdu těžké se dostat, protože když lidem dá práci se někam dopravit, pak víte, že tam opravdu chtějí být. A také nám to pomohlo vytvořit atmosféru, jako bychom byli odříznuti od světa."

"Já i můj manžel jsme posedlí historií a chtěli jsme jet na nějaké místo, které má své dějiny. Guyova rodina je z otcovy strany skotská, a proto na sobě chtěl mít kilt své rodiny, který byl krásný," říká Madonna o svatbě, která se konala dva dny před Vánoci a pozvaná byla jen hrstka hostů, mezi jinými zpěvák Sting či herečka Gwyneth Paltrowová.

"Bylo to velmi osobní a velmi intimní. Oba jsme cítili, jak nás lidé podporují ... bylo to jako letní tábor, kdy nikdo nechce nikoho opustit. Všude byla spousta lásky, tím to bylo, nemohli jsme najít lepší místo (pro svatbu) než tenhle starý zámek uprostřed Skotska."

Večer před svatbou nechala Madonna s Ritchiem pokřtít syna Rocca v malé katedrále v Dornochu. Luxusní hotel, ve kterém před svatbou a po ní bydleli, byl původně domovem ocelářského a železničního magnáta skotského původu Andrewa Carnegieho a Madonna ho ocenila především pro diskrétní jednání.

"Skoti jsou skvělí. A mimochodem, nikdo po nás nepásl, nikdo, ale všichni si nás hleděli," uvedla Madonna. "Všichni byli důvěryhodní. Bylo to opravdu jako rodina, okamžitě. Nedokážu vám ani říct, jak jsme byli rádi, že jsme se rozhodli právě takhle."

V rozhovoru také Madonna připustila, že se přestěhovala do Londýna, protože její vztah s Ritchiem "byl rozkolísaný". "Byla to bouřlivá doba v mém životě," říká. "Náš vztah nebyl nijak zvlášť stabilní a částečně to bylo proto, že jsme každý žil v

jiné zemi."

Dodala, že Ritchie je její "spřízněná duše", i když láska mezi nimi nebyla na první pohled. "Věděla jsem, že je to impozantní lidská bytost s obrovským talentem a brilantním mozkem a vším ostatním, ale nějak jsem cítila, že je tu moc problémů. A tak jsem si v duchu říkala 'fajn, našla jsem skvělého přítele'," prohlásila Madonna. "Trvalo mi dost dlouho, než jsem se přes to přenesla. A možná právě proto nám to tak klape."

Zpěvačka dále slíbila, že světové turné plánované na letošní léto bude kompletně nová show. "Nikdy jsem nechtěla sama sebe opakovat. Nevidím smysl v představení, které nenabídne něco nového, co dokáže ohromit. Nestačí jenom vyjít na pódium a zpívat," vyznala se a k chystané podívané dodala:

"Je to představení jako na divadle, drama a překvapení a uvolnění. Takže se na to těším a taky jsem z toho nervózní." Žádná pevná data Madonnina turné ještě nebyla potvrzena, ale proslýchá se, že 2. června by měla zpívat na pařížském stadiónu a 9. června v amsterdamské Areně.