Skotové uvařili nejsilnější pivo na světě, pro Čechy zatím není

"Tučňák" má 32 procent alkoholu a je to další ambiciózní projekt pivovaru BrewDog, který už má na svém kontě piva jako Tokyo, jenž má 18,2 procent, což se nelíbilo třeba organizaci Portman Group, která prosazuje rozumné pití a nechce, aby bylo v prodeji pivo s tak vysokým obsahem alkoholu. Na to reagoval BrewDog výrobou piva s nízkým obsahem alkoholu Nanny State.

Teď se ovšem pustili i přes kritiku protialkoholické asociace ve Skotsku do vaření piva silného jako whisky. Zatím bylo vyrobeno pouze 500 lahví, jedna se bude prodávat za 30 liber.

"Je to extrémně silné pivo; mělo by být podáváno v malých dávkách a měli byste si ho užívat s aristokratickou nonšalancí, jako když pijete whisky nebo posloucháte album Franka Zappy," zní varování na etiketě.

"Tohle pivo boří hranice a pivovarnictví dostává na novou úroveň," řekl generální ředitel BrewDog James Watt.

To se ovšem nelíbí skotské asociaci proti alkoholu Alcohol Focus Scotland. "Chceme vědět, proč by měl pivovar vyrábět pivo téměř stejně silné jako whisky," řekl BBC představitel asociace Jack Law, který celý tento projekt označil za cynický marketingový trik.

BrewDog ovšem plánuje vyrábět miliony lahví ročně. U nás bude jeho prodej komplikovaný. "Je to složité objednávat, protože existuje minimum, které můžete odebrat a v Čechách je na to malý trh. Kdybych mohl koupit kolem dvaceti lahví, tak by se to možná prodalo," řekl iDNES.cz Jan Charvát, který do Čech už některá piva značky BrewDog dovezl.

"Od BrewDog jsem pár věcí měl, třeba Tokyo. Ale tohle konkrétní neznám. Rád bych ho taky přivezl, ale je to složité. Je tu malý pivní trh. Češi jsou masírováni reklamou a i když to české pivo není co bývalo, dávají mu přednost. Bude to dlouhý boj, běh na dlouho trať, než lidi přesvědčíme, aby zkusili i jiná piva," dodal Charvát.