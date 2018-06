Skot spáchal sebevraždu skokem do sudu s whisky

Ettles se zabil den po oslavě narozenin své manželky Irene, s níž má pětadvacetiletou dceru Julii a jednadvacetiletého syna Stuarta. Policie neuvedla podrobnosti k jeho smrti, jen ubezpečila veřejnost, že nenašla žádné podezřelé okolnosti a případ uzavřela jako sebevraždu.

Známí muže nechápou, proč se k takovému kroku rozhodl. "Jsem naprosto v šoku. Je to příšerný způsob odchodu ze života a většina lidí, s nimiž jsem mluvila, je z toho znechucená. Byl to tak mladý muž, nechápu vůbec, co ho přimělo vzít si život takovým způsobem," řekla deníku Daily Mail sousedka zesnulého Eileen Mackenzieová.

V továrně se práce po smrti dlouholetého pracovníka na dva dny zastavila. "Rozhodli jsme se zavřít z úcty k člověku, který zemřel. Naše myšlenky patří jeho rodině," uvedl mluvčí palírny Glenfiddich, již v roce 1886 založil William Grant.