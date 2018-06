Skoro tchýně upekla modelce dort

FOTOGALERIE ZDE

"Chtěla jsem přijít, ale nebylo mi dobře. Ráno jsem totiž vstávala ve čtyři hodiny do Snídaně s Novou a totéž mě čekalo následující den. Byla jsem unavená a navíc jsem večer měla teplotu," řekla iDNES Radka, která se ve své kůži necítila ani další den.

"Bolí mě hlava, asi na mě něco leze, anebo je to alergie," vysvětlila a dodala, že své speciální léky má doma v Karviné. "Ale už jsou na cestě," upřesnila.

I když Radka tvrdí, že narozeniny moc neslaví, přesto jí všichni blahopřáli. "S Tomášem jsem mluvila po telefonu, ale gratuloval mi už minulý týden, když jsem za ním byla v Dortmundu. Dal mi krásný dárek, ale co, to se neříká. Prozradím jen, že je to něco pro parádu."

Telefonicky jí gratulovali i rodiče. Na opravdovou narozeninovou oslavu pozvali svou nastávající snachu Tomášovi rodiče. "Mimo jiné mě překvapili úžasným domácím dortem se svíčkami," rozplývala se Radka.

Zatímco modelka po náročném dni odpočívala, v Demínce měla ta pravá veselice začít teprve s půlnocí. Na její počest se tu sešly missky a modelky Klára Medková, Diana Kobzanová (obě se ten den vrátily z Moskvy), Kateřina Průšová, Pavla Hrbková a Martina Dvořáková. Jenomže oslavenkyně nepřišla. A tak tu pětice modelek jen předvedla několik modelů oblíbené značky Replay. Radce prý popřejí až v sobotu na další společné přehlídce.