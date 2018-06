Skončil největší evropský karneval

Celkově se na ostraze "Nottinghillského karnevalu" podílelo asi 10 tisíc policistů. Náklady s tím spojené se vyšplhaly až na zhruba 12 milionů marek.

Londýnský starosta Ken Livingstone chtěl karneval přesunout do Hyde Parku. Nicméně pořadatelé byli toho názoru, že by to rozbilo zvláštní charakter pouličního svátku. Notting Hill byl v 60. letech jednou z nejchudších čtvrtí britské metropole, dnes patří k nejdražším. K prominentním obyvatelům patří například Claudia Schifferová, Robbie Williams a Geri Halliwellová.

Karneval se zde slaví už 37 let, zavedli ho karibští přistěhovalci. Účastníci se zde rok rok oblékají do pestrých kostýmů.