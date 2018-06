Skončí neteř královny Beatrix za mřížemi?

Hezké vztahy mezi kmotrou a kmotřenkou prý narušil až sňatek, který Margarita uzavřela před dvěma lety s Edwinem de Roy van Zuydewijn. Ten má tu smůlu, že sice pochází z bohatých obchodnických kruhů, ale zato nemá ani špetku modré krve.

"Nikdy ho nepřijala do rodiny," stěžuje si na tetu jednatřicetiletá Margarita. "Snaží se o to, abychom se rozešli." A dokládá to například tím, že byli nevítanými hosty na svatbě následníka trůnu Willema-Alexandra.

V rozhovoru s novináři uvedla, že ani čerstvá korunní princezna Máxima není na tom o moc lépe. "Královna se snažila všemi způsoby zabránit tomu, aby se vzali. Tvrdila, že její nejstarší syn není dostatečně zralý na sňatek."

To ovšem Margaritě nestačilo. Do pléna vypustila další kostlivce z rodinné skříně: Královna Beatrix má prý problémy s alkoholem. Zapírá dvě nevlastní sestry, které její otec, princ Bernhard, zplodil během dvacetiletého intimního poměru se svou sekretářkou Cocky Gillesovou. Suchou nit nenechává ani na vlastním otci, princi Hugovi - Margarita údajně má nevlastního dvacetiletého bratra Javiera, jenž se narodil z poměru s dominikánskou chůvou.

Nizozemské královně navíc zazlívá, že ji neustále nechávala sledovat tajnými službami, které odposlouchávaly její telefonáty, otvíraly poštu a prozrazovaly veškeré obchodní a finanční aktivity jejího chotě, jenž se etabloval v jedné z internetových firem. Tu nepřátelskými aktivitami přivedly na mizinu. Dožaduje se proto odškodnění ve výši 35 milionů eur.

Nizozemská vláda i parlament, jež se nyní musejí tímto problémem zabývat, však zvažují jinou možnost. Urážku majestátu. A za ni - bez ohledu na jakýkoli původ - hrozí provinilcům až pět let vězení. Postihne tento trest i královninu neteř?