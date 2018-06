Skončí Lena v BB kvůli matce?

* Věděla jste, že děláte něco, co se nesmí?

Jistě, že ano.

* Proč jste to tedy udělala?

Především jsem nechtěla, aby do soutěže vůbec šla. Lena byla několik let obětí domácího násilí, její bývalý manžel ji mlátil. Viděla jsem, že u ní opět začalo startovat chování oběti. Snažila jsem se to nějak zastavit. To byl hlavní důvod. To, že se nesmějí posílat vzkazy - to mi bylo úplně jedno. Upozorňovala jsem, že Lena není úplně v pořádku. Nova to nerespektovala, tak já zase nerespektuji ji. Nesouhlasím s tím, že tu podobný pořad je. A myslím, že ho nastavují tak, aby z těch lidí vytáhli to nehorší. Nechají je vyhladovět, dávají jim alkohol. Lena normálně opravdu vůbec nepije!

* Ale ona je dospělá a není zbavena svéprávnosti, navíc může kdykoliv odejít. Vy máte pocit, že tam většinu času trpí?

To je všechno teorie. Když je člověk v podobném stavu, není schopen řešit situaci, jen proplouvá.

* Myslíte si, že s Lenou o problémech mluvil psycholog?

Vyžádala si ho dvakrát, dali jí ho jenom jednou. Nevím, o čem s ním mluvila, ale nakonec byla ujištěna, že její chování vypadá zvenku ohromně. Jistě uznáte, že za těchto okolností Novu respektovat prostě nemohu.

* Kontaktovala jste Novu?

Mluvila bych s nimi, kdyby na to přišlo. Ale poté, co mi paní režisérka řekla, že mi jde jenom o to, abych nepřišla o bohatého zetě, pochopila jsem, že je to zcela zbytečné.

* Jak vidíte Lenu v těchto dnech?

Myslím, že je na tom líp. Vypadá, že to nejhorší ji opustilo. Myslím, že je to díky oddělení od Filipa. A že vzkazy z domova ji trochu usměrnily a ona začíná vnímat, co dělá.

* Co bylo na těch „zakázaných“ vzkazech?

Doslova si to nepamatuji. Ale byly tam dvě zásadní věci. Že na ni Roman čeká, že se k němu může vrátit. Zadruhé tam byl vzkaz, že ji mám ráda. Asi žila v různých pochybnostech. Pak tam bylo, ať Filipovi nedůvěřuje. Jemu nechci ubližovat, je to mladý člověk a jistě neměl zlý úmysl. V určitém čase se tam však choval hodně povrchně a jí to moc ubližovalo.

* S doktorem Schneidrem, Leniným přítelem, jste v kontaktu?

Pořád. Díváme se na ni a vzájemně se ptáme, zda ji takovou alespoň jeden z nás zná. Shodujeme se, že ne. Nikdy jsme ji takovou nezažili.

* Myslíte, že až bude Lena odcházet, přijede si pro ni?

Nejdůležitější je, co bude chtít Lena. Určitě by byl rád s ní. Řešit situaci však budou muset, až se Lena dá do pořádku. Podle mne bude nutná pomoc odborníka. Dveře má u přítele otevřené, je ochoten jí pomoci. Určitě ji má stále rád.