Školáci odhalili drogovou skrýš

"Mohl by to být i amfetamin. Poslali jsme ho na laboratorní rozbor do Brna. Teď čekáme na výsledky." Policie kluky ve věku od deseti do dvanácti let pochválila za oznámení nálezu. Všichni se v tu chvíli cítili jako hrdinové. Rodiče ovšem už tak nadšení nebyli.

"Syn mi to odpoledne, kdy našli drogu, řekl, že jde s kamarády do Centrálního parku. Jsou tam všelijaké průlezky a děcika si tam ráda hrají," svěřila se Korzu jedna z maminek Eva J. "Venku bylo dost zima, zataženo a foukal ledový vítr. Jindy by kluka za takového počasí nikdo nedostal ven ani párem koní a najednou měl naspěch, jen aby už byl pryč z domu. Bylo mi to divné, ale ani ve snu by mne nenapadlo, jakou hloupost se chystá udělat."

Dvanáctiletý Igor se vrátil domů z parku o hodinu později, než slíbil. Matka ho právě chtěla jít hledat.

"Třásl se rozčilením a přiznal se, že mi lhal. Domluvil se s kamarády, že prozkoumají jakýsi bunkr v křoví na okraji sídliště. Tušili, že jejich výprava může být nebezpečná. Přesto doma nikomu nic neřekli. Dva z kluků si s sebou vzali na případnou obranu kuchyňské nože. Bylo mi na omdlení, když mi Igor líčil, kde byli a že navíc donesli domů jakýsi balíček, zřejmě s drogou."

Trojice školáků zjevně nedocenila nebezpečí, které pro ně mohlo znamenat náhodné setkání s tím, kdo si drogu v bunkru uschoval. Právě tak nebezpečný mohl být i fakt, že na neznámý balíček sahali holýma rukama. Uvnitř nebo na obalu mohl být například jed.



"Kluci měli balíček nechat na místě a přivolat policii. Odborníci by si už s ním poradili. Přenášet neznámou látku nechráněnýma rukama nebylo to nejlepší řešení. Naštěstí se nikomu nic nestalo," dodal kapitán Rudný.

Policie se případem nadále zabývá.