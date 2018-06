Škola svůdnosti udělá prý z muže Casanovu

Láska mezi studentkou a učitelem není nic nového pod sluncem. Svědčí o tom i film Sextánka, který byl natočen v roce 1936 a v němž se v hlavních rolích objevili Hana Vítová a Rolf Wanka.

"Učíme muže troufalosti," řekla zářící 42letá zakladatelka a vedoucí školy Veronique Jullienová. V diskrétních prostorách v centru Paříže tvrdila, že pro mnoho osamocených osob se fotografie a pohlednice líbajících se párů u Seiny a romantické schůzky v restauracích jeví jako velmi vzdálená fantazie.Škola doufá, že obnoví něco ze ztracené romantické slávy. Paříže pomocí kursu teorie, který končí praxí v městských ulicích. Po stanovení psychologického profilu, který ukáže případná slabá místa, kandidáti postupují po lekcích nebo cvičeních s jedním ze cvičitelů svůdnosti ve škole.Třiapadesátiletý švihák s promenádní holí Michel Daous se představuje jako "sexuolog". Vysvětlil, že jeho filozofie vychází z prostého principu, že pokud se neptáte, tak nic nedostanete. Matematicky lze říci, že z každých deseti žen, které se pokusíte svést, řekne nejméně jedna ano, ujistil Daous.Kvalitní pomůckou pro školské záměry jsou filmy Americký gigolo a Hříšný tanec, ve kterých romantičtí hrdinové ukazují hlavní techniky očního kontaktu a řeči těla."Ve Francii je to skvělé v muzeích, kde na způsobu, jakým se žena dívá na předměty, ihned můžete poznat, zda je přístupná," řekl Daous.Nabyté dovednosti neslouží jen k hledání toho pravého muže nebo ženy. Škola se také zaměřuje na učení ctižádostivých vedoucích a politiků, jak mohou zvyšovat svůj šarm.Francouzské pojetí svůdnosti zahrnuje ve stejné míře šarm a fyzickou přitažlivost. Škola se snaží spíš ukázat, jak zapůsobit a svádět, než jen to, jak jednoduše balit ženy s jedinoumyšlenkou v hlavě.Pro každý typ svůdce je však ve Francii, které záleží na módě, velmi důležité projít lekcí se školským poradcem úpravy zevnějšku. Jullienová hrdě ukazuje sérii fotografií ucouraně vypadající zamračené mladé ženy v očividně laciných šatech. Pozdější záběry ukazují stejnou ženu, která se však zářivě usmívá a má módní šaty s ramínky a nový účes.S novým vzhledem a naučením těch správných pohybů jsou kandidáti připraveni jít za italským učitelem svádění Robertem, aby prodělali nervově náročný přechod od teorie k praxi.Šestatřicetiletý Roberto využívá zkušeností, které získal při několikaleté práci plavčíka. Klientům nejprve předvádí několik názorných příkladů a poté je nechá vyzkoušet si svůj nově nabytý šarm na personálu obchodu nebo návštěvnících muzea."Vždy jsem se snažil svádět ženy. Pokaždé, když jsem neuspěl, jsem se ptal sám sebe, proč se tak stalo, a učil jsem se ze svých chyb," vysvětluje s úsměvem na rtech Roberto.Většinu z asi 1000 klientů, kteří školu za její čtyřleté trvání podle Jullienové navštívili, tvořili Francouzi, kteří dosud nenaplňovali svou reputaci největších svůdníků na světě.Jullienová uvedla, že se zvyšuje počet 30-50letých pracujících žen, které se na školu obracejí o pomoc ve snaze si oživit sílu přitažlivosti, kterou ztratily při zaměření se nasvou kariéru."Jsme možná svůdné svým nalíčením, ale ne naším chováním. Ženy musejí být diskrétnější, sugestivnější a příliš nemluvit," řekla Jullienová. "Dívka, která sedí na lavičce v parku a čte knihu, často jen čtení předstírá. Ve skutečnosti čeká na svůdného prince," tvrdí vedoucí školy.Pro muže i ženy stojí dvouměsíční kurs 7000 franků (asi 39.200 Kč) a devítiměsíční 15.000 franků (84.000 Kč). Výsledky se přitom dostavují mnohdy až zadlouho.Jedna klientka, 38letá vedoucí úřednice, která se představila jako Laurence, sdělila, že po čtyřech měsících při asi jedné lekci týdně dosud muže do svého života nezískala. Je však plná naděje poté, co vyměnila své staré černé a šedivé šaty za oděvy jasnějších barev a co si upravila vlasy. Řekla, že škola jí pomohla si uvědomit, že nemusíte vypadat jako Claudie Schifferová, abyste přitahovala partnera."Člověk si však na hledání muže musí najít čas. Zázraky se nedějí," řekla s úsměvem. Vysvětlila, že se chystá vstoupit do jezdeckého klubu, který by měl být podle ní dobrým terénem pro lov mužů.