Škola Miss ČR v Dubaji: teploty a napětí skolily první dívku

"Nastydla jsem hned první den, je mi špatně, takže místo s dívkami bojuji s nemocí. Tým je na mě hodný, dostala jsem něco na bolest v krku a kašel," řekla iDNES.cz ve čtvrtek odpoledne. Večer se ale situace zhoršila a z diskotéky, kam celá škola zamířila po večeři, musela odejít předčasně v doprovodu doktorky Hany Kotáskové, která je dívkám kdykoliv k ruce.

"Klimatizace a teplotní změny jsou velmi nepříjemné, sama jsem si s tím užila své, když jsem soustavně několik měsíců byla pořád nachlazená. Své dělá i napětí, protože dívky vědí, že je stále sledujeme, a není to pro ně úplně jednoduché," dodala k problémům prezidentka soutěže a předsedkyně poroty Taťána Kuchařová. Stav mladé slečny je ale už značně lepší. "Gabriela je už v pohodě, spánek jí prospěl," uvedla dnes ráno Kotásková.

Dívky dnes čeká náročný program v centru Dubaje, kde bude probíhat další focení a natáčení pod taktovkou fotografa Ondřeje Pýchy a štábu České televize. Součástí několikahodinového výletu je mimo jiné procházka největším obchodním centrem, kterou stylově zakončí večeře v jedné z restaurací s výhledem na nejvyšší fontánu na světě.

"Holky se sem možná podívaly poprvé a naposledy, takže i proto jsme program koncipovali tak, aby si odnesly ty nejkrásnější zážitky a zároveň vyhověly požadavkům týmu," poznamenala k programu Lenka Berberi z CK Blue Style.

O postup do finále soutěže Miss České republiky bojuje celkem šestnáct dívek, po škole v Dubaji skupinu opustí čtyři z nich. Které to budou, se dozvíme hned po příletu do Prahy ve čtvrtek odpoledne.