VIDEO: Issová a Rybová lásky nikdy nelitovaly. Langmajer často

"Mockrát. A ještě si to asi mockrát řeknu. Protože člověk nemusí milovat jenom lidi, ale také svou práci a tak různě," prohlásil Jiří Langmajer.

Pokud jde o lásku, optimismem nešetřily jeho kolegyně, které se v povídkovém cyklu také objeví.



"Škoda lásky jsem si asi nikdy neřekla. Lásky není nikdy dost. Láska je nejvíc, co může být," míní Klára Issová.



"Nikdy. V tomto směru nemám žádné špatné zkušenosti. Za všechno, co bylo, jsem ráda. V jiných věcech ano, ale co se týče zrovna lásky, nikdy jsem to neřekla. No, možná o jednom člověku, když mi bylo 16, ale i v tom jsem si našla nějaká pozitiva," prozradila Linda Rybová.



Podle Michala Suchánka lásky občas škoda bývá, ale ne v tom úplně vážném smyslu.



"Možná škoda lásky k hracím automatům třeba, když tam necháte všechno. Možná škoda lásky k drahým autům, když ho rozsekáte, nebo vám ho někdo vezme. Možná škoda lásky k zápalkám, když se vám podaří zapálit stoh," zavtipkoval Suchánek.



Hrdinou pilotního dílu cyklu Škoda lásky, který se bude vysílat 29. prosince na ČT1, je zpěvák Karel Gott (více zde).