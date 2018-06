Skleněná ozdoba trouby

Výběr na trhu je široký - od hrnců všech velikostí přes pekáče a odměrky až po konvice a formy na koláče či bábovky. Právě bohatá nabídka v sobě skrývá i nebezpečí. Při nákupu byste si měli vždy předem zjistit, zda se vám doličný předmět vůbec vejde do mikrovlnky nebo trouby. Narazit na příliš rozměrné kusy můžete především u zahraničního dovozu. Ve Spojených státech sice počítají s obrovskými krocany pečenými na Den díkůvzdání, ale nikoli s evropskými elektrickými troubami. Podobně se můžete "spálit" při koupi speciálního stojánku na zdravé pečení kuřete nastojato. Šťáva a tuk sice odtékají a shromažďují se v záchytné nádobě, ale horní část většího kuřete se v blízkosti rozžhavené spirály mezitím změní ve škvarek.

Jedno ucho stačí

Některé firmy se specializují na lehce zabarvené sklo, ale kdo rád sleduje, jak je příprava daleko, dá nejspíš přednost zcela průhledným výrobkům. Při koupi hrnců je dobré brát v úvahu nejen velikost, ale také způsob manipulace: zda berete poklici jednou rukou, nebo raději do obou. Podle toho volíte mezi poklicí s jedním ouškem uprostřed, nebo dvěma úchyty po stranách. Dále je dobré myslet i na doprovodné vybavení - spolu s hrncem totiž můžete koupit rovnou korkovou podložku na stůl a plastový kryt místo pokličky, který se hodí do mrazáku nebo chladničky. Všechny tyto doplňky slouží k tomu, abyste maximálně využili hlavní výhody varného skla: jeho všestrannosti. Nejprve v něm upečete, pak naservírujete na stůl, uložíte zbytky do chladničky, přihřejete v mikrovlnné troubě a prázdný hrnec odložíte do myčky na nádobí. To vše skutečně funguje, pokud ovšem zacházíte s varným sklem přesně podle návodu.

Ohleduplnost se vyplácí

Pokud vám praskne v ruce varné sklo jen pár dnů poté, co jste ho koupili, může jít o vadu materiálu, kterou můžete reklamovat. Pokud až po roce, je chyba nejspíš ve vás. Buď jste do nádoby nešetrně uhodili (někdy stačí i nepatrné naťuknutí) a změna teploty pak vykonala své, nebo jste se provinili jinak. Obvyklým hříchem je vaření na plynu bez použití rozptylovače nebo plotýnky, které ovšem musí přesahovat dno nádoby. Není náhoda, že v dobrých obchodech vystavují rozptylovače společně s varným nádobím. Výhodou varného skla je naprostá hygieničnost a snadná údržba, ovšem příliš urputné drhnutí pískem na nádobí, nebo dokonce drátěnkou samozřejmě povrch poničí. Na trhu je naštěstí dostatek tekutých prostředků.



Při používání varného skla

- nepokládejte na zdroj tepla prázdné nádoby

- nepodlévejte během přípravy pokrm studenou tekutinou

- nestavte horké nádoby na studenou nebo vlhkou podložku

- nezmrazujte v něm tekutiny