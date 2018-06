Skleněná deska o průměru jeden metr vyhrála

Jako suvenýr si může návštěvník ze sklárny v Bärnbachu odnést skleněnou mapku Štýrska

Návštěvník z ČR si při prohlídce zdejšího provozu a také muzea skla určitě povšimne vystaveného uměleckého díla české výtvarnice Dany Zámečníkové, jež nese název Der Strich a jež poprvé nadchlo účastníky premiérového sklářského sympózia, konaného v Rakousu roku 1989. Jde o skleněné ženské nohy v rozličných skleněných botách, kozačkách a střevících. Jsou vesměs průhledné, obutí pak je laděno do modré, bílé či zelené barvy.V Bärnbachu jsou ostatně k vidění i výrobky českých sklářů a brusičů skla z 19. století, mezi nimiž dominují nepřehlédnutelné poháry ze severních Čech z let 1815 až 1840.Do současnosti pak zavede návštěvníky pozoruhodná výstava na téma Sklo a světlo, jež byla zahájena letos 5. dubna a skončí 14. prosince. Expozice zahrnuje překvapivé množství nejrůznějších druhů osvětlovacích těles z let dávno i nedávno minulých, ze současnosti a zřejmě i z budoucnosti.Na dny 10. dubna až 20. prosince příštího roku pak v Bärnbachu připravují další tematickou výstavu, tentokrát na téma Štýrské sklo.