Sklenaříková dobývá stříbrná plátna

Na premiéru v kině Publicis na Champs Elyse přišla spolu se Sklenaříkovou také její maminka lékařka a mladší sestra Natálie, která v Paříži studuje práva. Režisér filmu Jean-Loup Hubert modelku obsadil do role barové tanečnice, manželky starého plešatého impresária, kterého hraje známý herec Gérard Jugnot. Oba se potkají s hlavními hrdinkami - třemi dívkami, které utekly z domova - na Korsice. Adriana s manželem se jich na nějaký čas ujmou.

Ve filmu se objeví také Adrianin mateřský jazyk, a to když zpívá slovenskou písničku, nebo když se jí hlavní hrdinky ptají odkud je a ona pravdivě odpovídá, že z obce Valaska na Slovensku, a také když si udobřuje manžela a říká mu: "Dej mi pusu."

V den premiéry měla Sklenaříková obzvlášť napilno. Ráno jí produkce vezla dvě hodiny vlakem do Lyonu do jednoho televizního pořadu, pak hned zpátky, aby v Paříži stihla další tři naplánované televizní vstupy. A protože odpoledne zhoustla doprava a Adriana by autem nestihla premiéru, odvážela jí z televize motorka. Za rohem pak přestoupila do bílého linkolna, zastavila před kinem a vstoupila po červeném koberci.

Párty po premiéře se konala ve vyhlášeném klubu E´toil.

První setkání s natáčením potkalo Adrianu při castingu do filmu "15 minut", v němž hrál také český herec Karel Roden. Letos si zahrála svou první roli v českém filmu, madame Krásnou v pátém dílu Básníků.

Půvabná modelka s pověstně dlouhýma nohama žila s francouzským fotbalistou Christianem Karembeuem donedávna v Řecku. Před měsícem se spolu s ním přestěhovala do Ženevy, protože manžel změnil klub. Zatím si však ještě nestihli pořídit nový domov, a tak bydlí v hotelu.

Sklenaříkovou, která nedávno oslavila třiatřicáté narozeniny, doprovázel ve Francii také štáb režiséra Miloše Šmídmajera, který dokončuje o Adrianě hodinový dokument. Ten by měl mít premiéru v pražském kině Illusion 17. října.