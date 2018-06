Sklenaříková: Básníci jsou moje mládí

Co takhle Sklenaříková? navrhl nesměle producent Miloslav Šmídmajer, když tvůrci filmu Jak básníci neztrácejí naději dumali, která z hereček-krasavic by se nejlépe hodila do role okouzlující podnikatelky.

"Ta topmodelka? Dovedeš si představit ten honorář?" Pak jim to dochází. Šmídmajer ji přece dobře zná. Natáčí o ní dokument, cestuje s ní kvůli němu po světě... Rozhodnutí je jasné: ať se zkusí zeptat, za to nic nedáme. A už to jede jako po drátku. "Nechtěla bys malou roličku v pokračování Básníků?"

"Fakt? To myslíš vážně? No to je skvělé. Bezvadné," raduje se Adriana. Filmy o trampotách Štěpána Šafránka, to je přece její mládí. Vzpomíná si na ně z dob, kdy ještě bydlela v Banské Bystrici nebo když později studovala v Praze na lékařské fakultě.

Pak ji producent upozorňuje, že jí může dát jen "český" honorář. A upřesňuje částku. "Aha. A v čem to je?" "V korunách. Výhodou je, že v českých, což je výhodnější než ve slovenských." Slovenská kráska přijímá. Se smíchem. Ve světové módní branži by si ji nikdo tak "legrační" sumu nedovolil nabídnout.



První pomoc v Africe



Adriana Sklenaříková je stále pojem. I když jí bylo dvaatřicet, její jméno je pořád osvědčenou a luxusní značkou kvality. Může za to nejen její zápis v Guinnessově knize rekordů jako modelka s nejdelšíma nohama na světě, ale i fakt, že jako jediná už potřetí získala smlouvu na propagaci podprsenek Wonderbra. Naposledy zvítězila mezi dvaceti tisíci uchazečkami.

Přes tyto úspěchy by ráda uspěla i ve filmu. A tak chodí v zahraničí na konkurzy. Zabodovala už u francouzského štábu, který připravuje výpravný historický film. Loni s ním začala natáčet na Korsice. Nedávno překvapila, když se stala reprezentantkou Červeného kříže. Co to obnáší?

Například natáčení reklamních šotů, ve kterých vysvětluje a předvádí, jak se dává první pomoc. V této roli se objevila na Slovensku, ale také v rozvojových zemích Afriky. "Pracuje při těchto propagačních akcích zadarmo jako řadová dobrovolnice. Teď čekám, až se zase vypraví do Afriky, abychom to mohli zaznamenat v našem dokumentu," říká Miloslav Šmídmajer.

No jasně, modelka zahrnutá blahobytem si hraje na dobročinnost, chtělo by se říci. Omyl. Adriana už daleko dříve, než se stala slavnou, absolvovala kurzy Červeného kříže a chtěla pracovat ve zdravotnictví. Lékařskou fakultu však nedokončila, protože ji v Praze na ulici oslovil vyhledavač krásných tváří. Následoval obvyklý příběh: letenka do Paříže, úspěchy na přehlídkách, nabídky na reklamní kampaně. Peníze, sláva...



Mám dobrý život



Od té doby uběhlo přes deset let. Když dneska s Adrianou chcete mluvit, okamžitě pochopíte, jak velkou kariéru tahle dívka udělala. Probíhá to totiž zhruba takhle: Luxusní hotel. Adriana se v jednom z pokojů připravuje na společenskou akci, kvůli níž včera přiletěla z Paříže. Z pokoje jako mravenečci vybíhají vizážisté, kadeřník, pán s tácem minerálek, muž s vysílačkou. A zase se vracejí. Prostě rozruch. Pak přicházejí dva muži v kožených bundách. Ochranka. Podívají se vám do tašky, posadí vás do vedlejšího pokoje a stoupnou si ke dveřím. Důležitý pán s vysílačkou upozorňuje, že s Adrianou můžete mluvit nejvýše dvacet minut. Ani o vteřinu víc.

Pak do dveří vchází blondýnka o hlavu vyšší než statní bodyguardi vedle ní. Usmívá se a mluví nečekaně tiše. Tohle není typ sebevědomé modelky sršící energií. Vždyť ona vypadá plaše! "Dobře vím, že jsem měla velké štěstí - jsem už navždy finančně zabezpečená, nebudu mít starosti, jak uživit sebe a časem i děti. Zkrátka, žiju jednoduchý a dobrý život," říká. Zdá se, že až příliš skromně. "Je milá a tichá, když si s ní povídáte v normální situaci. Je jasné, že jinak, více sebevědomě, se chová, když třeba vystupuje na festivalu v Cannes. Tam je opravdu hvězda obklopená fotografy a ví, co se od ní čeká," vysvětluje Miloslav Šmídmajer, který sbírá materiál na její filmový příběh.



Kráska a fotbalista



Velmi populární je Adriana v Řecku. Coby manželka fotbalové hvězdy Christiana Karembeua, který hraje za tamní klub Olympiakos Pireus, je ostře sledovanou celebritou. Když si tam manželé vyrazí na večeři, slídí u restaurace fotoreportéři. Nejen proto, že jsou oba úspěšní ve svých oborech. Fotografům se líbí i proto, že tvoří zajímavý pár už na první pohled - ona vysoká modrooká blondýna, on o hlavu menší, snědý rodák z Nové Kaledonie s černými vlasy spletenými do copánků trčícími na všechny strany.

Topmodelka Adriana Sklenaříková Boeing letecké společnosti Sky-Europe již několik dní létá na linkách Bratislava - Londýn a Bratislava - Paříž s výzdobou v podobě velkého portrétu modelky Adriany Sklenaříkové-Karembeuové. Modelka Adriana Sklenaříková jako Madame Krásná a Pavel Kříž alias Štěpán ve filmu Jak básníci neztrácejí naději.

Atény jsou teď její domov. Odtud létá za pracovními zakázkami do různých míst Evropy. Kromě filmu na Korsice a pokračování Básníků v Praze si loni zahrála například v reklamě na Škodu Superb, která se objevila v řadě evropských zemí. Letos by měl být dokončen dokument o její cestě na vrchol světového modelingu. No uznejte, mít film sama o sobě, to se hned tak každé modelce nepodaří.