Skládanka za 56 milionů

Šestapadesát milionů za složení hlavolamu? Jak lákavé, jak prosté, ale pozor právě proto také záludné. Jde totiž o to, dát dohromady stavébnici Eternity; která se objevila na trhu v roce 1990. Mo 209 dílků a její obtížnost je v tom, že všechny navzájem různé dílky jsou obarveny pouze zelenou barvou a víme, že mají dát dohromady nepravidelný dvanáctiúhelník daného tvaru. U jednotlivých dílků nerozeznáte, která strana je horní a která dolní a plochy všech dílků jsou stejné. Za vyřešení této hádanky je od 30. září tohoto roku vypsána odměna jeden milion liber (to jest asi 56 milionů korun), která bude vyplacena prvnímu úspěšnému řešiteli. Pokud nikdo neuspěje, autor odhalí řešení 30.9.2003. Hlavolam Eternity vynalezl Christopher Moncton, bývalý poradce Margaret Tchatcherové, člen britské Mensy a několikanásobný milionář, jež zaručuje svým majetkem cenu a existenci správného řešení. Eternity patří k hlavolamům zvaným plošné skládanky. Tu první vytvořil v roce 1758 AngIičan John Salisbury. Obsahovala mapu rozsekanou na jednotlivé dílky. Autor zdůrazňoval vzdělávací význam svého hlavolamu, protože děti se při skládání učily poznávat mapu prakticky kousek po kousku. Od té doby mají rovinné skládanky v řadách hlavolamů pevné místo. Jakákolivfotografie,obrázek či kresba rozřezaná na dílky vytváří zábavu, která vydrží dětem nebo dospělým od mnoha minut po mnoho měsíců. Složit skládanku do dvou set dílků je jednoduché, pokud máte rám či návodný obrázek. Skládanky s pěti tisíci kousky už přestávají být pro většinu lidí složitelné - však jsou tyto "obvazy" po složení obvykle přilepeny třeba na kartonový podklad a zarámovány a na zdech pak slouží jako doklad nezměrné trpělivosti toho, kdo je dokázal složit. Dalším druhem plošných skládanek jsou obrysově stejné dílky, které se skládají do daného tvaru tak, aby dané strany navazovaly stejným způsobem (viz fotografii skládanky s rybami). Tyto hádanky jsou velmi složité, až záludné a často se stává, že se poslední dílek do téměř složeného obrázku nehodí a je třeba začít znovu.