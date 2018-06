Skandální role udělala z herečky sexuální symbol

Žádný článek o Sharon Stoneové se neobejde bez zmínky o jejím vysokém IQ 154, díky němuž je členkou mezinárodního klubu Mensa. Tato výjimečnost s sebou ovšem nese i problémy.

Největším problémem Sharon Stoneové vždycky byla její pověst. Hollywood ji viděl jako oportunistku, která své smýšlení přizpůsobuje tomu, co jí přinese výhody, jako blonďatou kurvičku, která pro slávu udělá všechno - třeba si před kameru nevezme kalhotky. Ve většině článků o ní se psalo, že se škrábe k úspěchu, padala slova jako nelítostná či tvrdá a drzá.





Sharon Stoneová Narozena: 10. března 1958 v Meadville v Pensylvánii

Rodina: otec - Joseph Stone, dělník v továrně, matka - Dorothy Stoneová, v domácnosti, sourozenci - Michael, herec, Kelly, výkonná producentka, Patrick

Vzdělání: Edinboro State University

Zaměstnání: prodavačka hamburgerů u McDonald's, modelka agentury Ford, herečka, producentka

Nejznámější filmy: Totall Recall, Základní instinkt, Poslední akční hrdina, Specialista, Rychlejší než smrt, Kasino, Diabolique, Koule, Simpatico

Současná rodina: manžel Phil Bronstein, adoptivní syn Roan

Je však otázka, jestli je to její opravdový problém. Populární Roseanne či Sean Penn mají pověst ještě horší. V takovém místě jako Hollywood to není ostatně tak těžké. "U nás panenek Barbín se asi nepředpokládá, že můžeme dosáhnout toho co já," komentuje to Sharon s nadhledem.

Její filmová kariéra je totiž něco jiného než její pověst. Ta je nezpochybnitelná. Sharon Stoneová patří mezi největší současné hvězdy.

Sexsymbol v kuchyni

V posledních letech se však i její osobní pověst začíná měnit. Natočila několik nízkorozpočtových filmů a se zanícením vypráví, jak je nutné umíchat máslo, aby se povedl její oblíbený čokoládový dort. Ona sama ho sice nejí, ale její manžel Phil Bronstein si ho bere do práce ke svačině. Loni na jaře všemu Sharon nasadila korunu - sexuální symbol 90. let se stal matkou. Po několika spontánních potratech se s manželem rozhodli adoptovat chlapečka nezletilých rodičů, který se jmenuje Roan.

Po mnoha rychlých známostech a jednom nezralém manželství, to byl právě Phil Bronstein, o něco starší editor novin San Francisco Examiner, kdo vnesl do života Sharon Stoneové klid. Ona sama se nad tím zamýšlí: "To je jako ptát se, co bylo dřív - jestli vejce, nebo slepice. Řekla jsem si, že na rok vypadnu z toho kolotoče, abych měla čas na rodinu a přátele. Nepotkala bych Phila, kdybych to neudělala."

Vzali se na svatého Valentýna v roce 1998. O měsíc později oslavila Sharon čtyřicítku.

Čtyřicet? Nejlepší věk!

"Do čtyřicítky jsem trávila spoustu času přemýšlením o tom, co mi dalo dětství. Ale po čtyřicátých narozeninách se tím už nemůžu tak zabývat. Je nejvyšší čas žít. Jsem nadšená z toho, že to tak je," řekla Sharon v jednom rozhovoru krátce po narozeninách.

Pravdou je, že její život do té doby nebyl žádná idyla. Do čtyřiatřiceti let se živila jako modelka a herečka epizodních rolí, Základní instinkt ji pak přes noc vynesl mezi hvězdy. S tím vším se musela dělnická dcerka z malého městečka Meadville v Pensylvánii vyrovnat. Jistě jí k tomu pomohla právě její vysoká inteligence.

Její vzpomínka na dětství souvisí právě s tímto výjimečným darem: "Na základní škole jsem přeskočila několik tříd. Jednou přišli lidé z programu Mensa a pár si nás vzali do školní jídelny. Strávili jsme tam půl dne a dělali různé testy. Ostatní si z nás samozřejmě dělali legraci." Totéž se pak opakovalo i na střední škole. Sharon totiž od patnácti studovala zároveň střední a vysokou školu. Později promovala v oboru kreativní psaní a umění na Edinboro State University.

Při studiu Sharon pracovala u McDonald's a také hrála divadlo v místním souboru. Není divu, že krásná dívka neunikla pozornosti vyhledávačů modelingových agentur. Rozhodla se využít nabídku a stala se modelkou prestižní agentury Ford. Velkou oporou jí byla rodina. "Tatínek mě vychovával ve víře, že ze mě bude žena, která využije všech svých schopností a možností," vzpomíná Stoneová. Také její maminka Dorothy, která byla celý život v domácnosti, věřila, že se její dcera dostane do velkého světa.

Dlouho tomu však nic nenasvědčovalo. Sharon kariéra modelky k smrti nudila, proto začala vyhledávat příležitosti ve filmu. Debutovala ve snímku Woodyho Allena Vzpomínky na hvězdný prach jako dvaadvacetiletá v roce 1980. Zní to hezky, ale její role byla jen němá epizodka krásné dívky. A tak to šlo dalších deset let. Hrála štěky v televizních seriálech a filmech. Poprvé prorazila až v roce 1990 jako partnerka Arnolda Schwarzeneggera v akčním filmu Total Recall. Aby svou popularitu podpořila, nafotila ještě akty do Playboye.

Základní instinkt

V téže době hledal Paul Verhoeven představitelku bisexuální vražednice Catherine Tramellové do svého filmu Základní instinkt. Roli už odmítla Michelle Pfeifferová a Julia Robertsová. Pro Sharon to byla konečně šance. Scéna, v níž si dává nohu přes nohu tak, že všichni vidí, že nemá pod šaty spodní prádlo, vešla do dějin filmu.

"Je děsivé přijít ze dne na den o svůj soukromý život. Nikomu bych to nepřála," komentovala Sharon skutečnost, že se rázem ocitla mezi nejpopulárnějšími herečkami. "Být hvězdou je situace, díky níž neuvěřitelně vyzrajete. Buď totiž vyzrajete, nebo zemřete."

Po úspěchu Základního instinktu další role jen pršely. Byly to však vesměs variace na sexuální vampy. Sharon Stoneová na sobě začala tvrdě pracovat, navštěvovala například kursy herectví. Doufala, že producenti přijdou na to, že nemá jen krásné tělo, ale i talent. To se stalo v roce 1995, kdy ji režisér Martin Scorsese obsadil po boku Roberta De Nira do filmu Kasino. Role Ginger ji zapsala na elitní seznam hereček a vynesla jí i nominaci na Oscara.

Do této chvíle natočila sedmatřicet filmů, žádný jí už však nevynesl takovou popularitu jako Základní instinkt. Zřejmě proto se rozhodla, že se k roli Catherine po bezmála desetiletí vrátí, i když ještě před dvěma lety pochybovala. Když však dosáhla příslibu, že dostane honorář 15 milionů dolarů (za první díl dostala 750 tisíc), souhlasila.

Natáčení filmu, který bude tentokrát režírovat kanadský režisér David Cronenberg, mělo začít už letos v březnu. Scénář je hotový, ale tvůrci se potýkají s nepřekonatelnou překážkou - zatím nenašli představitele hlavní mužské role.

Sharon je však připravená. "Pracuje na roli, líbí se jí scénář, je připravená začít točit," tvrdí její dlouholetý manažer Chuck Binder. "Základní instinkt je ohromná část její kariéry a Sharon se těší, jak si tuto etapu zopakuje."