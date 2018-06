Skandál s prostitutkou Marešovi neuškodil, děti ho stále milují

Moderátor své malé fanoušky díky nedávnému skandálu s nahými fotografiemi zřejmě neztratil, naopak neustále byl v centru jejich pozornosti a hrdě si převzal cenu v kategorii Nejoblíbenější televizní moderátor.

Sámer Issa a Ewa Farna patří mezi zpěváky, kteří si pro tento rok získali dětská srdce a zvítězili v kategorii Nejoblíbenější zpěvák a zpěvačka. Ewa Farna dokonce porazila takové hvězdy jako Lucii Bílou nebo Lucii Vondráčkovou. Sámer za sebou nechal například Petra Koláře, ale i Karla Gotta. Ten ale nemusel truchlit, odnesl si totiž nejprestižnější cenu - Osobnost roku.



Karel Gott v obležení svých malých fanoušků

"Mít úspěch u dětí, to je základ. Je to oslovení nové generace, která nezná lichotky a přetvářku. Děti řeknou buď ano, ten se mi líbí, a nebo naopak ne, ten se mi nelíbí. Je to u nich instinktivní záležitost. Pro mě je nominace od dětí dokonce ve dvou kategoriích a první místo v jedné z nich velkým vyznamenáním," řekl Karel Gott.

V anketě, kterou už počtvrté uspořádala dětská kabelová televize Jetix, dosáhla v kategorii Nejoblíbenější skupina na stupínek nejvyšší kapela Chinaski. Pro cenu si přišla i herečka Dana Morávková, která prohlásila: "Ceny si moc vážím, protože hlasování dětí je to nejupřímnější, které může být."